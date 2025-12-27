Jót tesz a szemnek, az agynak, a szívnek és a májnak

Salátában, magában, turmixban vagy joghurtban is remek elem lehet a kivi. Ráadásul napi két gyümölcs elfogyasztása számtalan jótékony hatással bír.

A kivi kiemelkedően egészséges élelmiszer, amely számtalan előnnyel rendelkezik. Ez a gyümölcs tele van C- és E-vitaminnal, amelynek köszönhetően jót tesz az immunrendszernek. Sok antioxidánst tartalmaz, amely segít a betegségeket okozó szabad gyökök elleni küzdelemben. Az antioxidánsoknak köszönhetően a szervezetben lévő gyulladást is képes csökkenteni.

A kiviben K-vitamin is található, amelynek köszönhetően segíthet fenntartani az egészséges véralvadást az egész szervezetben. Ráadásul a csontok egészségének megőrzésében és fejlődésében is segít.

A rák elleni hatását is vizsgálták. Rendszeres fogyasztása csökkenti a vastagbéldaganat kialakulásának kockázatát.

A kivi tele van rosttal és enzimekkel, amelyeknek köszönhetően segíti az emésztést. Ráadásul koleszterinszint-csökkentő hatása is van.

Ez az édes-savanykás gyümölcs magas kálium- és réztartalmú ásványi anyagokat tartalmaz, amely segíthet a vérnyomás szabályozásában, és támogatja a csontok és az idegek egészségét.

A gyümölcsben található vegyületeknek köszönhetően fokozza a szem, az agy, a szív, a máj és a bőr egészséges működését. Eközben az időskori betegségek kialakulását is késleltetheti.

A kivi szerotonint tartalmaz, amely elősegítheti a jobb alvást. Egy tanulmány szerint két kivi elfogyasztása lefekvés előtt egy órával jelentősen javította az alvás teljes idejét, hatékonyságát, és gyorsabb elalvást eredményezett.

Kevesen tudják, de a kivinek a héja is ehető, ráadásul tápanyagokban gazdag. Kutatások szerint ha a ezt a gyümölcsöt a héjával együtt esszük, akkor ötven százalékkal több rostot, 32 százalékkal több E-vitamint és 34 százalékkal több folsavat fogyaszthatunk.