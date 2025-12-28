Montázs
Ezért nem szabad mosni karácsony és újév között
Mi állhat ennek a babonának a hátterében
Miért nem szabad szilveszterkor ruhát kiteríteni?
A babona szerint rossz előjel, ha december 25. és január 6. között ruhát kiteregetnek. Ha főleg fehér ruhát mosnak és kitesznek, az a halál szimbólumának számít. Úgy tartják, hogy a szellemek ezt a ruhát halotti lepelként használják, és így jutnak be az új évbe. Mások a „vad lovasokban” hisznek, akik ellopják a fehér ruhákat, és a következő évben halotti lepelként használják azokat a személy számára, aki a ruhákat kiterítette - írja a focus.de..