A pszichológia szerint ezt a három színt, magas önértékelés emberek választják

Az, ahogy öltözködünk és berendezünk a környezetünket, többet árul el rólunk, mint gondolnánk. A színpszichológia szerint bizonyos árnyalatok önbizalmat, önbecsülést és belső erőt sugároznak.

Különböző tanulmányok szerint az érzelmileg biztonságban élő emberek hajlamosak olyan színeket választani, amelyek erőt, stabilitást és kontrollt fejeznek ki. Ez a választás nemcsak mások róluk alkotott véleményét befolyásolja, hanem saját önértékelésüket is.

Íme a három szín, amely leginkább az önbizalommal társul:

Piros: az energiát, az elszántságot és az akaraterőt szimbolizálja. Azért választják, hogy kiemelkedjenek, felhívják magukra a figyelmet vagy vezető szerepet töltsenek be. Serkenti az idegrendszert és erősíti az erő érzését.

Fekete: az érzelmi önkontrollhoz és az önellátáshoz kapcsolódik. Az eleganciát, az erőt és az önkontrollt szimbolizálja. Azok használják, akiknek nincs szükségük külső jóváhagyásra.

Sötétkék: a nyugalmat, az érettséget és az egyensúlyt szimbolizálja. Tanulmányok szerint növeli az önbizalmat és csökkenti a szorongást, így ideális a nyugodt, de erős vezetők számára.

Ezeknek a színeknek a használata tudat alatt növelheti az önbizalmat és a vezetői képességeket. Akár ruházatról, munkáról vagy személyes térről van szó, a színválasztás is sokat elárul arról, kik vagyunk - írja a kasvutarinat.fi.