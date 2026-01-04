A legnagyobb, de sebezhető

Méretük és erejük ellenére az elefántok a ragadozók célpontjai is.

Az elefántok a legnagyobb szárazföldi állatok. Méretük, erejük és társadalmi kohéziójuk rendkívül nehéz célponttá teszi őket a ragadozók számára. Vannak azonban olyan körülmények, amikor ezeket az intelligens lényeket egy másik élőlény elpusztíthatja. A Discoverwildlife ír erről.

A kiadvány 10 olyan élőlényt nevezett meg, amelyek képesek megölni egy elefántot.

1. Oroszlánok

Az elefántok nem az oroszlánok kedvenc eledelei, de ezek a ragadozók megpróbálhatnak gyenge, fiatal egyedekre vadászni egy szétszórt csordából. Megfelelő időzítéssel és stratégiával nem lehetetlen, hogy megöljenek egy elefántot.

2. Tigrisek

India és Délkelet-Ázsia egyes részein a tigrisek időnként fiatal ázsiai elefántokat ölnek meg. A felnőttek általában védve vannak ennek az erős macskafélenek a karmaitól és fogaitól, de a csordától elkülönítve a kölykök sebezhetőek a csapdákkal szemben, különösen a sűrű erdőben

3. Krokodilok

A krokodilok általában nem üldözik ezeket az óriási állatokat, de megtehetik, amikor az elefántok átkelnek a vízen. A ragadozó megragadhatja az elefántot a lábánál fogva, és a víz alá húzza, sebezhetőségük fokozódik, ha a folyók mélyek vagy gyorsan folynak.

4. Foltos hiéna

A hiénák képzett ragadozókként ismertek. Bár általában nem vadásznak elefántokra, ha lehetőségük adódik egy borjú elfogására, összefoghatnak és elszigetelhetik a tehetetlen borjút.

5. Afrikai vadkutyák

Az afrikai vadkutyák rendkívül stratégiai vadászok, összehangolt falkákban dolgoznak együtt, hogy elkapják a zsákmányt. Általában figyelmen kívül hagyják az elefántokat, de a hiénákhoz hasonlóan néha kockázatot vállalnak, amikor egy kölyök elszakad a csordától.

6. Leopárdok

A leopárdok nagyon képzett vadászok. A legtöbb esetben inkább lesből támadnak a zsákmányukra, mintsem üldöznék, de az ilyen helyzetek rendkívül ritkák. Előfordultak azonban olyan esetek, amikor a leopárdok elefántborjakat öltek meg, a tökéletes pillanatban kapva el őket.

7. Víziló

A zömök víziló általában nem vadászik elefántokra, de rendkívül agresszívvé válik, ha víz közelében van. A kisebb elefántok beléphetnek a halálos veszélyzónába, és túl sokáig időzhetnek ott – ilyenkor a víziló erős állkapcsa és erős teste könnyen halálos sérülést vagy fulladást okozhat a becsapódás után.

8. Orrszarvúak

Az orrszarvúak hasonlóak a vízilovakhoz abban, hogy nem ragadozók, de nagyon védik a területüket. Egy dühös orrszarvú képes megölni egy fiatal elefántot, bár a valóságban az ilyen találkozások ritkák.

9. Más elefántok

Akár afrikai, akár ázsiai elefántról van szó, az elefántok maguk is veszélyesek lehetnek más elefántokra. A párzási időszakban (egy időszakos hormonális állapot, amikor a tesztoszteronszint megemelkedik) lévő hím elefántok agresszívek lehetnek, és megsebesíthetik vagy akár megölhetik a gyengébb elefántokat, miközben pár után kutatnak.

10. Emberek

Az emberek jelentik a legnagyobb veszélyt az elefántokra. A trófeavadászat, a populációk pusztítása, az elefántcsont orvvadászata és a gazdálkodókkal való konfliktusok lövések vagy szándékos mérgezés miatti elefántpusztulást eredményeznek. Az emberek közvetve az elefántok halálozási arányát is növelik az élőhelyek megzavarásával és az aszályok idején a vízért folytatott versennyel.