Hogyan lehetnek a kis agyú madarak okosabbak, mint egyes emlősök?

Sok madár agymérete ellenére is olyan intelligens, mint az emlősök. Például a varjak és papagájok agya tíz-húsz grammot nyom, míg a csimpánzoké körülbelül négyszáz grammot. A kutatások azt sugallják, hogy a madarak intelligenciája abból fakad, hogy agytérfogatonként kétszer-háromszor több idegsejtjük van, mint az emlősöknek. Neuronjaik kisebbek és rendkívül kompakt módon „csomagoltak”.

A tanulmány során a szakemberek pozitronemissziós tomográfia segítségével elemezték a galambok agyát.

Kiderült, hogy a madarak neuronjainak relatív energiafogyasztása háromszor alacsonyabb, mint az emlősöké. A madarak további mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kevesebb energiát fordítsanak az agyműködésre.

Ez részben magyarázható a magasabb testhőmérsékletükkel, de a szakértők úgy vélik, hogy más tényezők is közrejátszanak. Talán az evolúciós stratégia, amely lehetővé tette a madarak számára a magas intelligenciát, optimálisabb volt, mint az emlősöké - írta meg a Gismeteo.