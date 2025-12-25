Montázs
Hogyan lehetnek a kis agyú madarak okosabbak, mint egyes emlősök?
Nem a méret a lényeg
A tanulmány során a szakemberek pozitronemissziós tomográfia segítségével elemezték a galambok agyát.
Kiderült, hogy a madarak neuronjainak relatív energiafogyasztása háromszor alacsonyabb, mint az emlősöké. A madarak további mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kevesebb energiát fordítsanak az agyműködésre.
Ez részben magyarázható a magasabb testhőmérsékletükkel, de a szakértők úgy vélik, hogy más tényezők is közrejátszanak. Talán az evolúciós stratégia, amely lehetővé tette a madarak számára a magas intelligenciát, optimálisabb volt, mint az emlősöké - írta meg a Gismeteo.