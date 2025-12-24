Betlehembe érkezett az éjféli misére a latin pátriárka

A hagyományok szerint Jeruzsálemből Betlehembe ért kíséretével Pierbattista Pizzaballa bíboros, latin pátriárka, hogy ott megtartsa a Születés templománál a katolikus Szent Katalin templomban az éjféli misét.

Az elmúlt két háborús évben a szokásosnál jóval kevesebben voltak Betlehemben karácsony idején, és a háború árnyékában csak csendben, visszafogottan ünnepeltek a keresztények.

Idén ismét feldíszítették a hatalmas karácsonyfát a Születés templománál, és ismét hangos dudaszóval, karácsonyi dalokat játszva masíroztak az elmúlt két évben a háború ellen hallgatással tiltakozó cserkészzenekarok.

Ezrek fogadták a Születés temploma előtti Jászol-téren a latin pátriárkát, a Szentföld legfőbb katolikus vezetőjét, aki a Jeruzsálemből Betlehembe tartó hagyományos körmenettel nyitotta meg az idei ünnepségeket.

A bíboros Betlehemhez érve „fényben gazdag karácsonyt” kívánt. „Két év sötétség után fényre van szükségünk” - mondta, amikor belépett a városba az azt körülvevő nyolc méter magas betonfal kapujánál.

A Jászol-téren átadta a Gázai övezet hatszáz lelket számláló keresztény közösségének üdvözletét, akiket néhány napja meglátogatott, és ahol vasárnap karácsony előtti misét celebrált. „Együtt, mindannyian úgy döntünk, hogy mi leszünk a fény, és Betlehem fénye a világ fénye” - üzente a Jászol-téren őt váró több ezer embernek.

A Jeruzsálem szomszédságában, Ciszjordániában fekvő Betlehemet súlyosan érintette az elmúlt két év gázai háborúja, mert szinte teljesen visszaesett az idegenforgalom, melyből a város mintegy nyolcvan százaléka él.

A gázai háború idején a városban a munkanélküliek aránya tizennégyről 65 százalékra ugrott, amiben az is közrejátszott, hogy Izrael biztonsági okokból visszavonta a munkavállalási engedélyek jelentős részét. Az elmúlt években mintegy négyezren hagyták el a várost.

A karácsonyra Betlehembe utazó tömegnek még idén is csak csekély része jött külföldről, főleg Ciszjordánia és Izrael keresztény közösségeiből érkeztek az ünneplők.

Ciszjordániában mintegy hárommillióan élnek, akiknek kevesebb mint két százaléka keresztény, és számuk folyamatosan csökken. A Közel-Keleten általában is visszaesett a keresztény lakosság aránya a konfliktusok és a háborúk miatt.

Az izraeli turisztikai minisztérium becslése szerint december végéig 130 000 turista látogat el Izraelbe, közülük mintegy negyvenezren keresztények. 2019-ben, a koronavírus járvány előtti rekordévben csak karácsony hetében 150 ezer keresztény érkezett Izraelbe.