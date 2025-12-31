Montázs
Hét egyszerű trükk, amivel szimpatikusabbá válhat
Gyakran a testbeszédnek köszönhető, hogy egyes emberek azonnal szimpatikusnak tűnnek
Hét trükkel még szimpatikusabb benyomást tehet másokra.
1. Egyenes testtartás
Hagyja a vállait lazán hátra esni, így automatikusan egyenesebb testtartást vesz fel. Ez magabiztosabb és nyitottabb benyomást kelt.
2. Tartsa a szemkontaktust
Ha a beszélgetőpartner szemébe néz és figyel a mimikájára, azzal tiszteletet mutat és jelzi, hogy figyelmesen hallgat.
Fontos: ne bámuljon! Ez inkább ellenkező hatást vált ki.
3. Húzza ki a hátát
Álljon egyenesen és domborítsa ki a mellkasát: a felsőtest enyhe feszültsége az embert vitalitásosabbá és őszintébbé teszi. Az egyenes testtartás segít a mély légzésben is, és így megelőzi a feszültséget.
4. Ne keresztezze a karjait
A keresztbe tett karok védekező és zárkózott benyomást keltenek.
5. Mosolyogjon
Semmi sem nyit meg annyi ajtót, mint egy barátságos mosoly. Üdvözléskor vagy amikor belépsz egy helyiségbe, egyszerűen mosolyogjon. Ez barátságos alapállást jelez és szimpatikusabbá tesz.
6. Kedves üdvözlés
A barátságos üdvözlés nyitott és magabiztos benyomást kelt. Az üdvözlés biztosan barátságos visszajelzést kap, és talán még spontán beszélgetés is kialakul.
7. Helyes kézfogás
Ha valakinek kezet akar adni, akkor tegye azt helyesen. Senki sem szeretné, ha egy halott halat vagy akár a bal kezét nyújtják felé.
Mindig nézze a szemébe a másiknak, és finoman nyomja meg a kezét – mintha egy nehéz serpenyőt emelne fel. És ne felejtsen el mosolyogni - írja a focus.de.