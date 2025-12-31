A zuhanyozás higiénikusabb, mint a fürdés – mit mond a tudomány?

A zuhanyt általában higiénikusabbnak tartják, mint a fürdőt. Bár a fürdőkben általában elegendő víz van ahhoz, hogy ne tekintsék azokat koszos áztatóvíznek, nyilvánvaló előnye van annak, ha a testünk mosására használt víz gyorsan lefolyik a lefolyóba, ahelyett, hogy a kádban maradna.

Nincs túl sok kutatás erről a témáról, bár néhány orvosi kutató érdeklődik iránta, például a fertőzések megelőzése vagy ellenőrzése szempontjából. Az egyik ilyen tanulmány, amely hét korábbi, fürdéssel, ágyfürdővel (azaz ágyhoz kötött betegek ágyban történő mosdatásával) és zuhanyzással kapcsolatos tanulmányt vizsgált, csak kis különbségeket talált a módszerek között.

„A fürdés típusa vagy gyakorisága függetlenül nem írtak le statisztikailag szignifikáns hatást a bőr kolonizációjának csökkenése tekintetében” – magyarázza a tanulmány, „kivéve a C. difficile baktériumok terhelésének csökkenését a fertőzött betegek bőrén zuhanyozás után, összehasonlítva a fürdéssel.”

Általában a felmérések azt mutatták, hogy a zuhanyozás után az emberek tisztábbnak érzik magukat, mint a fürdés után, bár ez természetesen szubjektív.

Azonban nem egyértelmű, hogy a tisztábbá válás valóban olyan jó-e az embernek. A bőrön sokféle baktérium, vírus és más mikroba található, amelyek a mikrobiómát alkotják. Folyamatos kutatások folynak annak megállapítására, hogy a túl gyakori tisztálkodás megzavarhatja-e a bőr mikrobiómáját, ami káros hatással lehet a bőr egészségére. Ezen felül kevés kutatás foglalkozik az egészség más aspektusaival, amelyek arra utalnak, hogy a fürdő bizonyos szempontból jobb lehet az egészségre.

Egy randomizált, kontrollált vizsgálatban például a résztvevők két hétig zuhanyoztak, majd fürödtek két hétig, miközben egészségügyi és mentális egészségügyi mutatókat mértek.

Ez a vizsgálat összesen négy hét beavatkozás hatását értékelte, amely két hét merülőfürdőzésből és két hét merülés nélküli zuhanyozásból állt, annak érdekében, hogy összehasonlítsák a két beavatkozás fizikai és mentális hatásait. Jelentős különbségeket találtak a két testtisztítási módszer között.

„A vizuális analóg skála pontszámai szignifikánsan jobbak voltak a fáradtság, a stressz, a fájdalom és a mosoly tekintetében, és általában jobbak voltak az önbevallásos egészségi állapot és bőr állapot tekintetében is a fürdőzés után, mint a zuhanyozás után” – magyarázta a csapat cikkében. „Az SF-8 egészségügyi felmérés szignifikánsan jobb általános egészségi állapotot, mentális egészséget, érzelmi szerepet és szociális működést mutatott. A hangulati állapot profil pontszámai alacsonyabbak voltak a stressz, a feszültség-szorongás, a harag-ellenségeskedés és a depresszió-lehangoltság tekintetében.”

Bár a tanulmány nem vette figyelembe olyan tényezőket, mint a hőmérséklet, és olyan japán emberekkel végezték, akikről megjegyzik, hogy általában szeretnek fürödni, a fürdés jótékony hatással volt a résztvevőkre.

Röviden összefoglalva, a fürdés és a zuhanyozás között nincs nagy különbség a higiénia szempontjából, a fürdés kissé jobb lehet az általános egészségi állapotra nézve, bár erről a témáról további kutatásokra van szükség. Röviden: ne aggódjon túl sokat, és fürödjön úgy, ahogyan Önnek tetszik, írja az IFLScience.