Melyik bolygón élhetnek majd emberek?

Évek óta foglalkoztatja az emberiséget, hogy hol fognak élni az emberek, ha a Föld már alkalmatlan lesz az életre. Sajnos a megoldás nem csak annyi, hogy költöznünk kell.

Vajon melyik lesz az a szerencsés bolygó amit az emberiség benépesít? (képünk illusztráció)

Jelenleg a Föld a legalkalmasabb az emberi életre. A Földön kívül egyik bolygó sem alkalmas közvetlenül az emberi életre, de a Mars a legígéretesebb jelölt a jövőbeli (korlátozott) emberi megtelepedésre.

A Mars azért lehet jó alternatíva, mert van szilárd felszíne, találtak vizet (jég formájában), a nap hossza hasonló a földihez, viszonylag elérhető távolságban van és létezhetett rajta korábban élet.

Viszont nagyon vékony a légköre, hideg (átlag −60 °C), erős a sugárzás, ami miatt az emberek csak védett bázisokon, mesterséges körülmények között élhetnének ott.

A tudósok hiába tudják, hogy mi kell az emberi élet biztosításához, a körülményeket nem könnyű megteremteni. Az emberi élethez szükség van folyékony vízre, lélegezhető légkörre, megfelelő hőmérsékletre, sugárzás elleni védelemre és hosszú távon stabil környezet

A Mars ezekből szinte mindegyikben hiányt szenved. A Mars légköre nagyon vékony, főleg szén-dioxidból áll. Elméleti megoldás lehet a pólusokon és a felszín alatt lévő jég felszabadítása, az üvegházhatású gázok mesterséges előállítása vagy az aszteroidák vagy üstökösök becsapódásának „felhasználása” (nagyon veszélyes). A Mars gyenge gravitációja miatt a légkör folyamatosan elszökne.

A Mars túl hideg az ember számára. Ennek megváltoztatására lehetséges elképzelés lehet az üvegházhatás erősítése, óriási tükrök használata a Mars körül, amelyek több napfényt irányítanak a felszínre vagy a felszín sötétítése, hogy több hőt nyeljen el

A Marson a harmadik probléma a víz. Van víz a Marson, de főleg jég formájában.

A Marsnak nincs erős mágneses tere, ezért veszélyes a kozmikus sugárzás.

Elméleti megoldás lehet egy mesterséges mágneses pajzs (pl. a Mars–Nap L1 pontján), vagy egy vastag légkör és felszín alatti vagy kupolás városok.

Mielőtt emberek élnének ott extrém baktériumokat, algákat kell betelepíteni, oxigéntermelés kell évezredeken át és a talajt is át kell alakítani, mert a marsi talaj mérgező anyagokat is tartalmaz.

A következő 100–200 évben sokkal valószínűbb, hogy zárt, mesterséges élőhelyek lesznek (kupolák, föld alatti bázisok), saját oxigén-, víz- és élelmiszer-termeléssel, a Mars nem változik meg, csak mi tudunk alkalmazkodni hozzá.