Ünnepi dekoráció, ami veszélyes lehet

Kuznyecova mindenekelőtt azt tanácsolta, hogy kerüljék a kicsi és törékeny dísztárgyakat. „A könnyen törhető apró üveggolyók és figurák sérüléseket okozhatnak. Válasszunk modern, tartós polimer anyagokból készült tárgyakat, vagy még jobb, ha fából készült dísztárgyakat” – tanácsolta a szakember. Hozzátette, hogy a kicsi és törékeny játékok és dísztárgyak különösen veszélyesek a gyermekek és a háziállatok számára.

Kuznyecova azt is javasolta, hogy a már évek óta használatban lévő karácsonyfadíszek minőségét gondosan ellenőrizzék használat előtt. Megjegyezte, hogy bizonyos esetekben veszélyt is jelenthetnek. Például a rossz minőségű, sérült szigetelésű girlandok rövidzárlatot okozhatnak.

A tervező hozzátette, hogy dísztárgyak vagy műfenyők vásárlása előtt fontos ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e minőségi tanúsítvánnyal. Kuznyecova elmagyarázta, hogy sok bolhapiacokon vagy piactereken árusított termék nem rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal. A szakember szerint a minőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező termékek mérgező füstöket bocsáthatnak ki, és könnyen gyúlékonyak, számol be a Sports.kz.