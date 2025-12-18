Mit jósolt Nostradamus 2026-ra?

Mint mindig, Nostradamus jóslatai ismét előtérbe kerülnek, amikor az év végéhez közeledünk. A 16. századi francia asztrológusnak és látnoknak régóta tulajdonítják fontos történelmi események előrejelzését.

2026 közeledtével növekszik az érdeklődés a lehetséges jóslatok iránt, amelyek Nostradamus „Jóslatai” című híres négyes verssorokból álló gyűjteményében találhatók - írja a Euronews.

Műveinek új értelmezései egy nyugtalan 2026-os évre utalnak, amelyet „nagy raj”, „vér” említése, a kelet és nyugat közötti konfliktus eszkalálódásával és egy olyan vezető hatalomra kerülésével, akit egyes kutatók Donald Trump amerikai elnökkel társítanak, akit az értelmezők „Donald királynak” neveznek.

Bár Nostradamus jóslatai hírhedtek rejtélyességükről, az új értelmezések mind a nyugtalanító eseményekre, mind azok megújulásának lehetőségére utalnak.

Az asztrológus először 1555-ben publikálta Les Propheties című gyűjteményét. Ez 942 négyes verset (katronát) tartalmaz, amelyek archaikus latin és középkori francia kifejezések keverékén íródtak. Az évszázadok során műveit világszintű eseményekkel hozták összefüggésbe – a londoni nagy tűzvésztől a hirosimai és nagaszaki atombombázásig, és legutóbb a COVID-19 világjárványig.

2026-ot megelőzően, amikor a globális aggodalmak növekednek, néhány négyes verssor ismét felkeltette a figyelmet a jelenlegi geopolitikai kontextussal való párhuzamosságával.

Új természeti katasztrófákra kell számítani?

Az egyik visszatérő téma Nostradamus állítólagos jóslataiban a természeti katasztrófák. Sokan úgy vélik, hogy olyan szimbólumok, mint a „tűz az égből”, előre jelezhetik a 2026-os év extrém időjárási jelenségeit, összhangban a klímaváltozás következményeivel.

Más vizsgált katronák lehetséges pénzügyi válságra figyelmeztetnek. Néhányukban „korrupt valuták” és „nyugtalan piacok” szerepelnek: ezeknek az értelmezéseknek megfelelően jövőre új negatív gazdasági ciklus kezdődhet.

„Nagy méhraj” – figyelmeztetés a befolyásos vezetőkkel kapcsolatban?

Az egyik legvitatottabb négyversben „nagy méhraj” szerepel, amely a sötét éjszakából bukkan elő. Az elemzők a „rajt” befolyásos politikai szereplők szimbólumaként értelmezik, potenciálisan olyan személyiségekét, mint Donald Trump vagy Vlagyimir Putyin.

Ezeknek az értelmezéseknek megfelelően a „raj” a magas rangú vezetők győzelmeit vagy merész manővereit jelentheti a következő évben. Egyesek úgy vélik, hogy a kifejezés utalhat a Trump vezette új közel-keleti tárgyalásokra vagy a geopolitikai fordulatokra Oroszország javára az ukrajnai invázió kontextusában.

„Minden vérrel lesz borítva”: feszültség az európai határokon túl?

Egy másik négyversben, amely Ticino-ra, az észak-olasz határon fekvő dél-svájci kantonra vonatkozik, az áll, hogy a régió „vérrel lesz borítva”. Bár nincs egységes vélemény a pontos jelentésről, az elemzők úgy vélik, hogy a látnok új zavargásokra utalhat Európában. Ez a említés egy szélesebb konfliktust szimbolizál, amely kiterjedhet azokra az európai régiókra, amelyek máris politikai feszültségekkel és katonai mozgósítással küzdenek.

Egy másik négysoros vers, „Hét hónap nagy háború, az emberek meghalnak a gonosztól”, egyes olvasók szerint egy elhúzódó konfliktusra utal, amelyben a vezetők szilárdan ragaszkodnak stratégiájukhoz. A kutatók feltételezik, hogy ez utalhat Ukrajna elnökére, Volodimir Zelenszkijre, vagy Donald Trumpra, akit Nostradamus egyes követői spekulatív értelmezéseikben „Donald királynak” neveztek el.

Mars, nagyszabású háború és a Nyugat hanyatlása

Az egyik legszembetűnőbb utalás a Mars, a római háború istene mozgását leíró versekben található. Nostradamus azt írta, hogy amikor Mars „utat tör magának a csillagok között”, a vér „megáldja a szentélyt”. Az elemzők úgy vélik, hogy ez a 2026-os globális háború eszkalációjára utal, amelybe Nyugat-Európa és az ázsiai hatalmak is bevonódhatnak.

Egy másik négyes vers – „Három tűz emelkedik a keleti oldalon, míg a Nyugat csendesen elveszíti fényét” – úgy értelmezhető, hogy a globális erőviszonyok eltolódását tükrözi, amikor a Kelet dominánssá válik, míg a Nyugat stratégiai vagy technológiai kudarcokkal szembesül.

Az AI és a hatalomváltás között: 2026 fordulópont lesz?

Az elmúlt években jelentősen megnőtt az érdeklődés Nostradamus feltételezett technológiai jóslatai iránt. Egyes értelmezők verseiében utalásokat látnak a mesterséges intelligenciára, a kommunikációs rendszerekre és még a fejlett automatizálásra is. Az elméletek szerint 2026 fordulópontot jelenthet a technológiai fejlődés szempontjából.

Egyes kortárs tudósok úgy vélik, hogy Nostradamus azon kijelentése, miszerint a Nyugat elveszíti „csendes fényét”, metaforikusan utalhat a mesterséges intelligencia gyors fejlődésére Kínában, Japánban és más keleti országokban. Azt állítják, hogy az automatizálás okozta gazdasági zavarok kihívást jelenthetnek a nyugati munkaerőpiacok számára, potenciálisan megváltoztatva a globális gazdasági pályákat.

A sok négyes verssor komor hangvétele ellenére Nostradamus 2026-ra vonatkozó jóslatai optimista előrejelzéssel zárulnak:

„Az árnyékok elhalványulnak, de a fény embere felemelkedik”.

Ezt szimbolikus üzenetként értelmezik a kollektív megújulásról – amely talán egy új vezetőre, világnézet-átalakításra vagy társadalmi változásokra utal, amelyek az emberi kapcsolatokat a technológia fölé helyezik.

A óvatosabb kutatók megjegyzik, hogy a „Jóslatokban” szereplő versek metaforikusak és bármely korszakra vonatkozhatnak.

Értelmezésük évről évre nagy érdeklődést kelt, azonban a kapcsolat a jelenlegi eseményekkel nem a valós jóslatokból fakad, hanem a mai értelmezésből, amely válaszol kérdéseinkre és félelmeinkre, érintve a háborúk, gazdasági válságok, természeti katasztrófákkal és technológiai forradalmakkal kapcsolatos problémákat érintve, amelyek a mai társadalmi vitákban sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint Nostradamus idején, a 16. században.