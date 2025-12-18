Hogyan kell helyesen főzni a teát?

A tea tápértéke közvetlenül függ a főzési módtól. Az olasz tudósok három módszert hasonlítottak össze: a hagyományos kínai főzést (gaiwanban), a Pure Brew módszert és a francia présben történő főzést.

Kiderült, hogy a gaiwan-módszer a leghatékonyabb mind a zöld, mind a fekete tea esetében. Ez a módszer több katechint és epikatekint őrz meg a zöld teában, míg a fekete tea több flavonolt. Mindkét összetevő fokozza az ital antioxidáns tulajdonságait.

A francia présgép a legjobb a gyümölcsteákhoz. Ez növeli a főzet antocianin- és fenolsavtartalmát, amelyek szintén jótékony hatással vannak az egészségre.

A tudósok egy általános mintázatot is felfedeztek: minél sötétebb a főzött tea színe, annál nagyobb a benne lévő bioaktív vegyületek koncentrációja.

A tanulmány a Microchemical Journalban jelent meg, számolt be a Sports.kz.