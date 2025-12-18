Montázs
Hogyan kell helyesen főzni a teát?
Fontos maximális hatás megőrzése
Kiderült, hogy a gaiwan-módszer a leghatékonyabb mind a zöld, mind a fekete tea esetében. Ez a módszer több katechint és epikatekint őrz meg a zöld teában, míg a fekete tea több flavonolt. Mindkét összetevő fokozza az ital antioxidáns tulajdonságait.
A francia présgép a legjobb a gyümölcsteákhoz. Ez növeli a főzet antocianin- és fenolsavtartalmát, amelyek szintén jótékony hatással vannak az egészségre.
A tudósok egy általános mintázatot is felfedeztek: minél sötétebb a főzött tea színe, annál nagyobb a benne lévő bioaktív vegyületek koncentrációja.
A tanulmány a Microchemical Journalban jelent meg, számolt be a Sports.kz.