Műfenyő vagy igazi?

Sokan a praktikum vagy a pénztárcabarát megoldás miatt döntenek műfenyő mellett, mások ragaszkodnak az igazi fenyő illatához, a természet közelségéhez. De a választásunk nemcsak a nappalinkat, hanem a mentális állapotunkat is befolyásolja: a fenyő illata, textúrája és a vásárlás rituáléja mind hozzájárulhat ahhoz, hogy békésebben, boldogabban teljenek az ünnepek.

Nagy dilemma az ünnepek előtt, hogy igazit vagy műfenyőt válasszunk-e. A műfenyő mellett szólhat a kényelem, a költséghatékonyság és a környezetvédelem érve, míg az igazi fenyőt a friss illat, a természetesség és a közös kiválasztás élménye teszi vonzóvá. A döntés azonban nem csupán gyakorlati kérdés, hanem a lelki jóllétünket is befolyásolja.

A Nyugat-Virginiai Egyetem tavalyi felmérése szerint, a friss fenyő sokkal kedvezőbb hatással van a mentális egészségünkre, mint a műfenyő. Ezen belül is a fa textúrája, érintése, valamint annak illata. Ezeket a dolgokat pedig, hiába van számos előnye a műfenyőnek, egyszerűen nem tudja hozni.

Az igazi fenyőhöz kapcsolódó rituálék – kiválasztás, hazaszállítás, némi idegeskedéssel egybekötött felállítás, díszítés – aktív részvételt kívánnak, ami erősíti a kötődést a szeretteiddel, és csökkenti a karácsonyi stresszt, visszahozza a figyelmet és enyhíti a túlzott ingerdömpinget. A friss fenyő illata az agy relaxációs központjára hat, oldja a feszültséget és csökkenti a szorongást. Ez a természetes aromaterápia segíthet abban, hogy könnyebben átlendüljön az év végi hajtáson, és valóban ráhangolódjon az ünnepre. Az ünnepi előkészületek részévé válik ez a közös élmény: kivinni az erdőbe, fenyőtelepre, piacra menni, végiggondolni, melyik fa illik legjobban az otthonodhoz.

Ezzel szemben a műfenyő, bár kevesebb karbantartást igényel, nem tudja utánozni ezeket az érzékszervi hatásokat: nincs illata, nincs természetes érintése, ami egyeseknek épp azt az érzést adja, hogy kapcsolódnak a természethez.

Továbbá az igazi fa állítása, díszítése kapcsán az is gyakran emlegetett, hogy a készülődés folyamata olyan rituálé, ami megnyugtató, stabilitás érzését sugallja. Ezeknek a rituáléknak az időtartama, a közös pillanatok, az érzés, hogy valami ünnepi készülődik, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen a mentális nyomás, és növekedjen a békeérzet.

Van azonban olyan rész is, amit érdemes mérlegelni: az igazi fa gondozása, a tűlevelek vagy a fenyőgyanta takarítása plusz munkát jelent, ami nem mindenkit tölt fel. Ha túl sokáig áll bent a fa meleg helyen, gyorsan veszít frissességéből, illatából, ami épp azokat az előnyöket csökkenti, amiket az előnyeihez sorolnak a kutatások.

Összességében a kutatás szerint, ha mentális jólléte számít, az igazi fenyő választása sokkal többet adhat, mint csupán vizuális dekoráció.

A pszichológiai egyensúlyt nem feltétlenül csak az illatban vagy a természetközeliségben találod meg, hanem azt is szem előtt kell tartani, hogy mennyire illeszkedik a fa választása a saját életstílusunkhoz. Ha szereti a természet érzését és az előkészület varázsát, az igazi fenyő segíthet mélyebben átélni az ünnepet. Ha viszont a nyugalmat a kevesebb teendő hozza el számunkra, a műfenyő adhat stabilitást és békét.

A lényeg, hogy a karácsonyfa ne újabb stresszforrás legyen, hanem az ünnep örömét szolgálja. Akár igazi, akár mű, a választás akkor jó, ha az ön igényeit tükrözi, és segít megteremteni azt a meghitt hangulatot, amiben valóban feltöltődhet az ünnepi időszakban, írja a Life.