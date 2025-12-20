Mit tegyünk, ha a fürdőszobában szennyvíz szag van?

A fürdőszobában lévő csatornaszagnak jellemzően több gyakori oka lehet. Az alábbiakban a legfontosabbakat ismertetjük, a leggyakoribb és valószínűbbektől a súlyosabbakig.

A leggyakoribb ok a mosdó, a fürdőkád vagy a zuhany alatti száraz szifon. A cső P alakú hajlatában lévő víz vízzárat képez, megakadályozva a szagok bejutását. Ha a vízvezeték-szerelvényt hosszú ideig nem használták, előfordulhat, hogy a víz elpárolgott. A megoldás egyszerű: nyissuk ki a vizet az összes csapnál egy percre.

Egy másik gyakori probléma az eldugult lefolyó. A felhalmozódott haj, szappan és szennyeződés bomlani kezd, és kellemetlen szagot áraszt. Ilyen esetben érdemes a lefolyót egy pumpával vagy egy csőgörénnyel kitisztítani.

Ha a szag továbbra is fennáll, az ok komolyabb lehet: repedt szifon, elkopott tömítés a WC alatt, eltömődött szellőzőcső vagy hibás fő csatornavezeték. A csatornagáz metánt és hidrogén-szulfidot tartalmaz, ezért a problémát nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A lényeg: Kezdje a lefolyók ellenőrzésével és tisztításával. Ha a szag továbbra is fennáll, vagy szivárgás jelentkezik, a legjobb, ha szakképzett vízvezeték-szerelőt hív a pontos diagnózis és a biztonságos javítás érdekében – írta meg a Gismeteo.