A lábunk legkisebb ujjának is célja van

Az ágak megragadásának képességének elvesztése visszalépésnek tűnhet, tekintve, hogy mennyivel menőbb lenne a munkába járás, ha Tarzan módjára lengve jutnánk el oda. Azonban a rövidebb, tömzsi kis lábujjak, amelyekkel most rendelkezünk, számos előnyt nyújtanak, többek között segítenek a futásban.

Egy kísérletben a kutatók különböző hosszúságú lábujjak hatékonyságát tesztelték embereknél, és megállapították, hogy a hosszabb lábujjakkal rendelkező egyéneknek sokkal több energiát kell fordítaniuk a futásra, ami arra utal, hogy a kisebb lábujjak előnyösek számunkra, kétlábúak számára. Egy másik tanulmány azonban azt találta, hogy a sprinterek általában hosszabb lábujjakkal rendelkeznek, ami rövid ideig tartó sebességelőnyt jelent számukra, cserébe a sokkal több energiafelhasználásért.

Még a kis kisujj is, amely úgy tűnik, hogy a leghaszontalanabb végtag az emberi testen, elvégzi a feladatát, és azt jól. Bár az összes lábujj részt vesz az egyensúlyunk fenntartásában és az előrehaladásban, a lábujj néha megtagadja ezt, mivel a „kis lábujj” meglepően fontos szerepet játszik.

„A kisujj célja az egyensúly és a hajtóerő biztosítása” – mondta Dr. Bruce Pinker, a Progressive Foot Care podiátriája a How Stuff Worksnak. „Amikor valaki lépést tesz, a láb normális biomechanikája szerint oldalirányból középre gördül.”

A lábujj ízülete fontosabb szerepet játszik, mint több szomszédja.

Természetesen vannak olyanok, akik kisujj nélkül születnek, vagy betegség vagy baleset következtében később elveszítik azt, és képesek alkalmazkodni a kisujj nélküli járáshoz. Ez azonban megváltozott járásmódhoz, vagy akár egyensúlyvesztésből eredő esésekhez is vezethet. Ezért legyünk hálásak a lábujjainknak - írja az IFLScience.