Segítheti az emésztést, és csökkentheti a székrekedés kockázatát
A kukorica fehérjetartalma magasabb, mint sok más zöldségé
A legtöbb élelmiszerhez hasonlóan a kukorica nem csodaszer, de méreg sem. Mértékkel adagolva a legtöbb ember étrendjének egészséges részét képezheti.
A mai kukorica nagyban különbözik attól a kukoricától, amelyet egykor Észak-Amerika őslakosai termesztettek. Szelektív nemesítéssel a gazdák folyamatosan háziasították a kukoricát, és közben megváltoztatták annak méretét, színét és ízét.
A legtöbb ember a kukoricáról az édes sárga kukoricára, a kukorica nagyméretű formájára gondol. A hivatalos adatok szerint egy 90 grammos kukorica 80 kalóriát, 3 gramm cukrot, 17 gramm szénhidrátot, 1 gramm zsírt, 2 gramm élelmi rostot és 3 gramm fehérjét tartalmaz.
Egyes kukoricafajták gazdagok antioxidánsokban, különösen az úgynevezett karotinoidokban.
Az antioxidánsok a szervezetben lévő káros szabad gyökök hatása ellen küzdenek. Kutatások szerint a szabad gyökök szerepet játszhatnak az öregedési folyamatban és számos krónikus betegség kialakulásában.
A kukorica sok gabonaféléhez, hüvelyeshez és zöldséghez hasonlóan tartalmaz élelmi rostot.
A rost segítheti az emésztést, és csökkentheti a székrekedés kockázatát. Egyes kutatások szerint a rostok segíthetnek abban is, hogy az emberek tovább éljenek. Egy 2011-es tanulmány összefüggést talált az étrendi rostbevitel és az idő előtti halálozás általános kockázata között, különösen a szív- és érrendszeri, fertőző és légzőszervi betegségek esetében.
Bár a kukorica technikailag gabonafélének számít, gluténmentes is. Ez a kukoricát biztonságos választássá teszi a cöliákiában vagy gluténérzékenységben szenvedők számára, akik gabonaféléket szeretnének beilleszteni az étrendjükbe.
A kukorica fehérjetartalma magasabb, mint sok más zöldségé, így jó választás a vegetáriánusok és vegánok számára, vagy azoknak, akik több nem állati eredetű fehérjét szeretnének fogyasztani.
Egyes tanulmányok szerint a fehérjében gazdag étrend támogathatja az egészséges fogyást azáltal, hogy csökkenti az éhségérzetet, vagy segíti a szervezetet az extra kalóriák elégetésében.
A táplálkozáspártiak elsődleges egészségügyi aggálya a kukoricával kapcsolatban az, hogy töltőanyagként működhet, amely arra késztetheti az embereket, hogy túl sok szénhidrátot és túl kevés tápanyagdúsabb élelmiszert egyenek.