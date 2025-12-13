Csökkentheti a daganat és az Alzheimer-kór kialakulását

A gránátalma tele van polifenolokkal, amelyek erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Megakadályozzák az artériák falának szabadgyökös károsodását, így véd a szívbetegségek ellen. Megakadályozzák a koleszterin oxidációját is, ami plakkok kialakulását és a koszorúér-betegség kialakulását okozza.

A gránátalma segít csökkenteni a vérnyomást. A puniksav a gránátalma egyik fő összetevője, amely segít csökkenteni a koleszterinszintet, a triglicerideket és a vérnyomást. Egy tanulmány kimutatta, hogy a gránátalma összetevői csökkentik a szívbetegségek kockázati tényezőit, a cukorbetegségben és a vér magas LDL-szintjében szenvedő betegeknél.

A prosztataráktól a mellrákon át, a tüdőrákig és a bőrrákig a gránátalma segíthet a daganatok számos formájának megelőzésében és kezelésében. A finom gyümölcsök ezen tulajdonságát a bennük található polifenol antioxidánsoknak is tulajdonítják. Tanulmányok kimutatták, hogy a gránátalmalé képes gátolni a daganatos sejtek növekedését, és természetes halált idéz elő bennük. A gránátalmában található bizonyos vegyületek gyulladáscsökkentő képességgel rendelkeznek, ami szintén hozzájárul a rákellenes tulajdonságához.

Egy gránátalma a napi ajánlott rostbevitel körülbelül 45 százalékát fedezheti, ami körülbelül 20-35 grammot jelent.

Mivel a gránátalma gazdag gyulladáscsökkentő vegyületekben, rendkívül egészséges az immunrendszerrel kapcsolatos betegségekben, például reumás ízületi gyulladásban és osteroartritiszben szenvedők számára. C-vitaminban is gazdag, ami fokozza az ellenanyagtermelést és az immunitás fejlődését. A gránátalma tehát segíthet az egészséges immunrendszer fenntartásában és a gyakori betegségek és fertőzések kivédésében.

A gránátalmát ősidők óta a termékenység szimbólumának tekintik. Egy kutatás szerint egy pohár gránátalmalé növeli a tesztoszteronszintet mind a férfiak, mind a nők esetében. Ez a tulajdonsága természetes afrodiziákummá teszi.

A gyümölcsben található polifenolos vegyületek erős antioxidánsok, amelyek késleltethetik az öregedés folyamatát. Ezért a gránátalma fogyasztása hosszú ideig ragyogó és sugárzó bőrt tart.

A gránátalma segít csökkenteni a pszichológiai stresszt is, amelyet a személyes és szakmai életben élünk át. Egy brit tanulmány szerint azoknál az embereknél, akik gránátalmalevet ittak, alacsonyabb volt a kortizol szintje, egy stresszhormoné, amely stresszes helyzetekben megemelkedik.

A kutatók szerint a gránátalma fontos szerepet játszik az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében. Egy vizsgálat kimutatta, hogy a gránátalmalé 50 százalékkal csökkenti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát.

A gránátalmában található bizonyos vegyületek erős plakkellenes hatást mutatnak. Egy tanulmány kimutatta, hogy a gránátalma hidroalkoholos kivonata hatékonyan, csaknem 84 százalékkal csökkentette a mikroorganizmusok felhalmozódása miatt kialakuló foglepedékképződést.