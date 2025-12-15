Miért bújik, vagy alszik a macska a szekrényben?

A macskák szórakoztató háziállatok, de sok furcsa viselkedést mutathatnak. Például egy háziállat elbújhat és alhat egy szekrényben. Az állatorvosok felsorolták a leggyakoribb okokat, amiért egy állat ilyen helyen bújik el, és tippeket adtak arra vonatkozóan, hogyan lehet leszoktatni erről a szokásról – írja a Catster.

A macskák általában szeretik a szekrényeket, mert sötét, meleg, kényelmes és privát búvóhelyet biztosítanak. 9 ok van arra, hogy miért választanak ilyen helyet:

1. Egészségügyi problémák

A rosszullétben lévő macskák általában sötét és csendes helyet keresnek a házban. Állítólag ez az ösztönös viselkedésük. Például a macskák más állatok prédájává válhatnak, vagy más macskák elűzhetik őket a területükről, ha gyengének tűnnek. Ezért, amikor a macskák betegek, hajlamosak elrejtőzni. Ezért, ha változást észlel kedvence viselkedésében, érdemes megmutatni az állatorvosnak.

2. Félelem

Az ijedt macskák gyakran elbújnak a szekrényben is. Bármilyen hangos zaj megijesztheti a háziállatot, beleértve a zivatart, a tűzijátékot, vagy más állatokat vagy embereket. Ha a gazdi már tudja, hogy a macska fél például a zivataroktól, akkor nyugtató gyógynövényeket használhat.

3. Új környezet

A macskák nagyon kíváncsiak, és otthonuk minden négyzetcentiméterét ismerni akarják. Ezért egy állat bemászhat egy szekrénybe, hogy felfedezze a helyet. Ebben az esetben ne zavard a macskát, de ügyelj arra, hogy a szekrény megfelelően legyen rögzítve, különben a macska nem húz ki valamit, ami beszorulhat vagy megsérülhet.

4. Új háziállat a házban

A macskáknak időre van szükségük, hogy megszokják az új lakót a házban. Ezért a bolyhos cica elrejtőzhet a szekrényben, hogy onnan figyelje az új családtagot. Az állatorvosok azt tanácsolják, hogy fokozatosan és óvatosan ismerkedtessük meg a macskát egy másik háziállattal. Érdemes megpróbálni elkerülni az állatok közötti verekedéseket.

5. Idegen vendég

Sok macska nem szereti, ha vendégek érkeznek a házhoz. Gyakran az állat azonnal búvóhelyet keres, amint meghallja a csengőt vagy a kopogást. Ha egy vendég gyakran látogat meg, és nem szeretné, hogy a macska minden alkalommal elbújjon előle, akkor próbálja meg kicsalogatni a helyről. Ehhez kérje meg a vendéget, hogy viselkedjen nyugodtan, hogy ne ijessze meg az állatot, készítsen egy jutalomfalatot a kedvencnek, és próbálja meg behívni. Az állatot a karjába is veheti, és bemutathatja a vendégnek.

6. Szülés

A szekrény népszerű hely a nőstény macskák szülésére. Ha még nem ivartalanítottuk a macskánkat, és gyanítjuk, hogy vemhes, a szekrényben való hirtelen eltűnése annak a jele lehet, hogy hamarosan szülni fog. Biztosítsunk neki egy különleges helyet a szüléshez, például egy törölközőkkel bélelt dobozt, hogy kényelmesen és melegen érezze magát.

7. Stressz

Ha a gyerekek zajonganak, vagy az emberek veszekednek, a macska a szekrényben is elbújhat. El kell távolítani a kellemetlenség forrását. Például kérje meg a gyerekeket, hogy legyenek csendesebbek. Az állatorvosok arra figyelmeztetnek, hogy az állatnak a félelem miatt problémái lehetnek a WC-vel. Ha az állat egy napig nem megy a WC-re, meg kell mutatni az orvosnak.

8. Egy csendes hely

Sok macska szeret egyedül lenni, függetlenül attól, hogy mennyire igyekszünk otthonosabbá tenni számukra az otthonunkat. Ha a macskád egészségesnek és nem stresszesnek tűnik, lehet, hogy csak szereti a helyet a szekrényben. Ha nem akarja, hogy a macskája ott feküdjön, próbálja meg távol tartani.

9. Kedvenc alvóhely

Gyakran előfordul, hogy a gazdi vesz egy helyet a macskának a pihenésre, de az állat egy szűkös dobozt választ, vagy szeret az ágyon vagy máshol aludni. Az állatorvosok megjegyzik, hogy ez egyszerűen az állat jellemvonása is lehet. Ha nem tetszik, hogy az állat a szekrényben alszik, akkor meg kell tagadni tőle a hozzáférést.