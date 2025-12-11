A macskák kétszer annyit nyávognak a férfiaknak

A macskák többet nyávognak a férfi tulajdonosoknak, mint a nőknek, derült ki egy új kutatásból, valószínűleg azért, mert a férfiak általában távolságtartóbbak, amikor a háziállataiknak figyelmet kell szentelniük.

A The New York Times beszámolója szerint a férfi tulajdonosok átlagosan 4,3 hangot (nyávogás, dorombolás vagy csiripelés) kaptak az első 100 másodpercben, miután beléptek az ajtón, míg a női tulajdonosok átlagosan 1,8 hangot kaptak. Ez jelentős különbség – és nem befolyásolta a macska kora, neme vagy fajtája.

„Eredményeink azt mutatták, hogy a macskák gyakrabban hangoskodtak a férfi gondozók felé, míg más demográfiai tényezők nem voltak észrevehető hatással az üdvözlés gyakoriságára vagy időtartamára” – írják a kutatók publikált cikkükben.

A kutatók összesen 22 különböző viselkedéstípust vizsgáltak, beleértve az ásítást (amely gyakran a macska stresszének jele) és az étellel kapcsolatos viselkedéseket (beleértve az ételes tálhoz való odamenetelt). A hangadások voltak az egyetlen viselkedésformák, amelyek a tulajdonosok nemétől függően változtak.

Két viselkedéscsoport általában együtt jelentkezett: a szociális viselkedés (beleértve a macskák farkának felemelését és a gazdákhoz dörgölőzést) és a helyettesítő viselkedés (a macskák testük rázása és vakarózás). A kutatók szerint ez bizonyítja, hogy a macskák többféle jelzést is küldhetnek , amikor üdvözölnek valakit.

A hangadások nem álltak szoros összefüggésben egyik viselkedéscsoporttal sem, ami arra utal, hogy ez a macskák által önállóan kezelt dolog – és nem feltétlenül kapcsolódik a tanulmányban szereplő egyéb tényezőkhöz, például az étel iránti vágyhoz vagy a gazdi hiányához.

Bár a kutatók nem mélyedtek el ennek a viselkedésnek az okában, van néhány elképzelésük: a nők általában több figyelmet szenteltek a macskáknak, általában jobban értékeltek a macskák érzelmeit, és nagyobb valószínűséggel utánozták a macskák hangadásaikat is.

„Ezért lehetséges, hogy a férfi gondozóknak kifejezettebb hangjelzésekre van szükségük ahhoz, hogy észrevegyék és reagáljanak macskáik igényeire, ami viszont megerősíti a macskák hajlamát arra, hogy célzottabb és gyakoribb hangjelzéseket használjanak a figyelmük felkeltésére” – írják a kutatók.

Bár a tanulmány viszonylag kis számú macskatulajdonost érintett, akik mind ugyanabból az országból származtak, felvett felvételeket használt, ami előnyt jelent más, a tulajdonosok állataik viselkedéséről szóló beszámolóira támaszkodó háziállat-tanulmányokkal szemben.

Emellett kiegészíti a szakértők már meglévő ismereteit arról, hogy a macskák hogyan használhatják a nyávogásukat, hogy felhívják a figyelmünket, szeretetüket mutassák és kifejezzék nemtetszésüket. Ez arra utal, hogy a macskák talán nem is annyira elutasítóak a szeretetünkkel szemben, mint amilyennek néha tűnnek.

Macskás barátainkat már évezredek óta háziasítják, és a tudósok még mindig új felfedezéseket tesznek arról, hogy hogyan ismerik fel az embereket, és hogy mi hogyan tudunk hatékonyabban kommunikálni a macskákkal.

„Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a macskák üdvözlése multimodális, különböző motivációs vagy érzelmi állapotokat tükrözhet, és külső tényezők, például a gondozó nemének függvényében változhat” – írják a kutatók.