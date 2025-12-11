200 gyermeknek adományozott spermát: a biológiai apa veszélyes genetikai rendellenességgel rendelkezik

Egy dán férfi közel 200 gyermek biológiai apja különböző európai országokban. Hogy hány gyermek érintett a genetikai rendellenességben, még nem tisztázott.

Egy dán spermadonor spermáját, amelyben veszélyes genetikai mutációt állapítottak meg, állítólag közel 200 gyermek nemzésére használták fel Európában.

Ez az Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU), egy közszolgálati műsorszolgáltatók szövetségének nyomozó riporterhálózata által végzett alapos kutatás eredménye. - írja a focus.de.

Jelentősen megnövekedett rákkockázat

Legalább 197 gyermek született a férfi spermájából. Hányan érintettek a genetikai rendellenességben, nem ismert.

A TP53 gén ritka hibájával érintettek esetében a jelentések szerint a Li-Fraumeni-szindróma miatt sürgősen szükségesek a rendszeres rákmegelőző vizsgálatok. A rák már gyermekkorban is megjelenhet. A kutatások szerint a 7069-es számú donor, vagy „Kjeld” néven ismert férfi spermájával kapcsolatos probléma 2023 óta ismert. Ennek ellenére még mindig nem léptek kapcsolatba az összes potenciálisan érintett családdal.

A donor maga nem beteg

Az eset kérdéseket vet fel a sok pár gyermekvágyának kielégítésével kapcsolatos jövedelmező üzletág kapcsán. A koppenhágai European Sperm Bank sperma bank, amely a donorok spermáját továbbadta különböző európai országok úgynevezett meddőségi klinikáinak, közölte, hogy mély együttérzéssel viseltetik a családok, a gyermekek és a donor iránt.

A közlemény szerint egy korábban ismeretlen mutációról van szó, amely csak a spermiumok kis részében fordul elő. Maga a donor és családja nem betegedtek meg, és egy ilyen típusú mutáció genetikai szűréssel nem mutatható ki. Amikor a genetikai rendellenességet megerősítették, a donort azonnal kizárták, és értesítették a hatóságokat és a klinikákat. Az érintettek tájékoztatásáért azonban a klinikák felelősek.

Csak Belgiumban 53 csecsemőt nemzettek a sperma felhasználásával

A jelentések szerint különösen sok eset ismert Belgiumból, ahová német nők is utaztak kezelésre. Csak ott 53 gyermeket nemzettek 38 különböző anyától a sperma felhasználásával, annak ellenére, hogy az országban legfeljebb hat család használhatja egy donor spermáját. Számos nő utazott más európai országokból, köztük Németországból is, Belgiumba kezelésre.

A Belga hírügynökség szerint Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter európai adatbázis létrehozását és nemzetközi korlátozásokat szorgalmazott az egyetlen spermadonor spermájának felhasználására vonatkozóan.