Montázs
Miért utálják az emberek az üvegen kaparászó körmök hangját?
A modern emberek kellemetlensége valószínűleg őseik „öröksége”
A tudósok szerint ez az ősi ösztönöknek köszönhető, amelyek a ragadozók elkerülését célozzák. A 2000 és 5000 Hz közötti frekvenciájú hangok rezonálnak a hallójáratban, és a leghatékonyabban terjednek tovább.
A kaparászó hangok hangtartománya megegyezik a baba sírásának és az emberi sikolynak a hangtartományával. A modern emberek kellemetlensége valószínűleg őseik „öröksége”, akiknek minden hangra oda kellett figyelniük a túléléshez.
Vannak, akik különösen erős reakciókat mutatnak bizonyos hangokra. Ezt a jelenséget „misofóniának” nevezik. Brit kutatók úgy vélik, hogy ezek az egyének érzékeny idegi kapcsolatot fejlesztettek ki. A szakértők megállapították, hogy azoknál, akiknél ez a jellemző jelentkezik, a hallókéreg az archoz, a torokhoz és a szájhoz kapcsolódó motoros kontrollterületekhez kapcsolódik.