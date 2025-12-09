Miért december a 12. hónap az évben, amikor a neve 10-et jelent?

Egy évtized (decade) 10 évből áll, egy tízszögnek (decagon) 10 oldala van, és a tízpróba (decathlon) 10 sportágból áll – tehát decembernek biztosan az év 10. hónapjának kellene lennie. Az, hogy a 12. helyen áll, a római időszámítás furcsasága és különböző császárok és pápák együttes hibája.

A római naptár pontos eredete vitatott, bár a legelterjedtebb elmélet szerint Romulus, az első római király alkotta meg az éves naptárat a Kr. e. 8. században. A holdfázisok alapján Romulus almanachja az évet mindössze 10 hónapra osztotta, márciusban kezdődően és decemberben végződően.

A hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik hónapot ezért a latin számolási szokásoknak megfelelően nevezték el, és a sept, oct, nov és dec előtagokat adták nekik. Ebben az értelemben a december nevének eredete teljesen érthető.

Ami azonban furcsa, hogy Romulus 50 napos téli szünetet hagyott a naptárában, és a december és március közötti időszakot egy hónap nélküli szakadék fedte. A legtöbb történész szerint ezt utódja, Numa Pompilius javította ki azzal, hogy beillesztette a január és február hónapokat ebbe a téli űrbe, így a hónapok száma 12-re nőtt.

Azonban a rómaiak úgy döntöttek, hogy ahelyett, hogy a meglévő hónapok nevét a naptárban betöltött új helyüknek megfelelően módosítanák, a szeptember, október, november és december nevét változatlanul hagyják, annak ellenére, hogy ezek most már két hónappal eltértek a naptárban.

Századokkal később Julius Caesar átalakította ezt a rendszert, és bevezette a Julián-naptárt, amely a Hold fázisai helyett a Föld Nap körüli pályáján alapult. Azonban még ő sem törődött azzal, hogy kijavítsa az év hónapjainak nevét jelölő illogikus sorrendet.

1582-re a Julián-naptár helyébe a Gregorián-naptár lépett, amely a mai napig a világ legtöbb részén a standard. A XIII. Gergely pápáról elnevezett rendszer pontosabb, mint elődje, amely túl sok szökőévet tartalmazott, és ezért nem tudta a fontosabb vallási ünnepeket, például a húsvétot a helyes időpontban tartani.

Például ahelyett, hogy négyévente egy extra napot hozna létre, a gregorián naptár kihagyja a szökőnapot, ha egy év 100-zal osztható, de 400-zal nem, ami azt jelenti, hogy 2100-ban 365 nap lesz 366 helyett. A naptár bevezetése néhány hónap hosszának megváltozását is eredményezte, és 1582 októberében 10 nap teljesen eltűnt.

És mégis, ezeknek a lenyűgöző naptári akrobatikus mutatványoknak ellenére, úgy tűnik, hogy még a jó öreg Gergely sem volt képes kijavítani a legszembetűnőbb névbeli hibákat, így a szeptember, október, november és december hónapok szörnyen eltérnek az éves ciklusban elfoglalt helyüktől - írja az IFLScience.