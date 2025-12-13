Hogy néznének ki a sellők a való életben?

A sellők, más mitikus lényekkel együtt, régóta lenyűgözik az embereket. Vajon hogyan néznének ki, ha valóban léteznének? Az amerikai tudós, D. Shaw megpróbált választ adni erre a kérdésre, írja a Buzzfeed .

D. Shaw azt feltételezte, hogy a korallzátonyokon élő sellők pikkelyei és bőre színes mintázatokkal rendelkezik, amelyek álcázásként és a többi sellővel való kommunikáció eszközeként szolgálnak. Emellett elég kicsik ahhoz, hogy elrejtőzzenek a veszély elől a helyi növények között.

A nyílt óceánban élő lények csoportokban fognak mozogni, testük kecses, izmaik erősek. Hátuk sötét lesz, míg testük fenék felé néző részei világosabbak lesznek, így a ragadozók nehezebben fogják elkapni őket. Ezek a lények társaságkedvelők és rendkívül gyorsak lesznek.

A sarki sellők testében bőr alatti zsírkészletek lesznek, és színük közel fehér lesz, hogy a ragadozók nehezebben észrevehessék őket. Emellett ők lesznek a leglassabbak az összes sellők közül az energiatakarékosságban a jeges vízben.

Ami a mélység lakóit illeti , sápadt, ellaposodott lényeknek tűnnének, horrorfilm-hősökre emlékeztetnének. Szemük elsorvadna, és világító halcsalik bukkannának elő.