Montázs
Már épül Noé bárkája
Három évig tartó esőzés fogja elborítani az egész Földet
Egy ghánai férfi, Ebo Jesus, aki Ebo Noah néven is ismert, híressé vált a közösségi médiában, miután bárkát kezdett építeni egy állítólagos karácsonyi világárvíz előtt. A férfi azt állítja, hogy Istentől kapott látomása szerint december 25-én három évig tartó esőzés fogja elborítani az egész Földet, a túlélés kulcsa pedig Noé bárkája – tájékoztat a Mirror alapján az origo.hu.
Ebo célja, hogy több bárkát építsen, és rajtuk élje túl az állítólagos áradást. Videóiban a hajókat és az építőanyagokat mutatja be, és ezek a felvételek milliós nézettséget értek el a közösségi médiában.
A videók alapján a hajók jóval kisebbek, mint a Biblia híres Noé bárkája, amely körülbelül 155 méter hosszú, 26 méter széles és 15,5 méter magas volt.
A közösség megosztott: sokan támogatták Ebo kezdeményezését, mások kritikusak voltak.
Többen felhívták a figyelmet arra, hogy a bárkaépítésre szánt pénzt rászorulók segítésére vagy iskolai eszközök vásárlására lehetne fordítani.
Mások a hajók műszaki korlátaira hívták fel a figyelmet: motorok és kormányzás nélkül egy ekkora bárka nehezen mozgatható, a szél könnyen eltérítheti vagy felboríthatja. Egyesek azért szkeptikusak, mert a Biblia egyértelműen kimondja, hogy Isten megígérte Noénak, soha többé nem pusztítja el a Földet özönvízzel. Ebo bárkaépítése heves vitát váltott ki az online térben, ahol egyesek bátorító gesztusként, mások naiv ötletként értékelik a projektet.