Elhunyt Kolosi Tamás, a Líra Könyv Zrt. elnöke

Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke – közölte a könyvkiadó az MTI-vel pénteken.

Elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke

Kolosi Tamást családtagjai körében érte a halál pénteken. Felesége, két gyermeke és két unokája mellett barátai, és a Líra Könyv Zrt. minden dolgozója gyászolja. Temetéséről később intézkednek – írták a közleményben.

Kolosi Tamás 1946 március 11-én született polgári családban. Az Eötvös Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE magyar-filozófia-esztétika szakára járt, ezt követően szociológus képzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely később első munkahelye is lett.

A hetvenes-nyolcvanas években több hazai és nemzetközi összehasonlító kutatást vezetett, és már fiatalon a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított.

Úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozott többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint a polgárosodás folyamata a posztkommunista átalakulás folyamán.

Kolosi Tamás 1974-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1985-ben pedig megkapta Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományok doktora címet. Nyolc könyve és több mint száz tudományos közleménye jelent meg. 1984-85-ben Darmstadtban egyetemi tanár, 1982-től az ELTE docense majd 1987-től egyetemi tanára, 2014-től professor emeritusa volt. Tudományos munkássága és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként 2001-ben vehette át a Széchényi-díjat.

Kolosi Tamás 1985-ben megalapította a TÁRKI-t, a volt szocialista országok első jogilag magán intézetét, amelynek haláláig igazgatósági tagja és elnöke volt.

A rendszerváltás idején Kolosi Tamás különböző vállalkozásokba fogott. 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztő vállalatból létrejött Líra és Lant Rt-nek, amely vezetésével Magyarország meghatározó könyvpiaci szereplőjévé vált.

Munkája eredményeként a 2004 óta Líra Könyv Zrt. néven működő társasághoz mára 85 könyvesbolt és hét kiadói márka tartozik: az Athenaeum, a Corvina, a General Press, a Manó Könyvek, a Partvonal, valamint a Rózsavölgyi és Társa mellett a két Nobel-díjas szerzőjével a világ kiadói élvonalába tartozó Magvető Kiadó.

Kolosi Tamás az elmúlt években fokozatosan visszavonult az üzleti élettől; lányának, Kolosi Beátának adta át a cégcsoport operatív irányítását, de tanácsaira mindig számíthattak a Líra vezetői – olvasható a könyvkiadó méltatásában.

Polgárnak lenni címmel 2020-ban készült vele életút-interjú, amely a Magvető Tények és Tanúk sorozatában jelent meg – írták.