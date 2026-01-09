Több mint 450 alkotást neveztek a 45. filmszemlére

A Corvin Moziban a 45. Magyar Filmszem sajtótájékoztatóján Muhi András, a Filmszmle igazgatója elmondta, hogy a tavalyi nagyon sikeres újraindítás után, 2026-ban és várhatóan az elkövetkezendő években is megrendezik a magyar filmes szakma egyhetes találkozóját.

Az idei Filmszemlére több mint 450 alkotás jelentkezett, a részletes programról és a versenyfilmekről hamarosan tájékoztatják a közönséget.

A napokban elhunyt Tarr Bélára emlékezve, Muhi András felidézte a 43. „fapados” Filmszemle hangulatát, amelyet Tarr Béla hívott életre. „Ezt a hagyományt tőle vettük át, tavaly pedig életműdíjjal jutalmaztuk. Nagyon fog hiányozni” – mondta a Filmszemle igazgatója.

Új helyszínként és támogatóként az Inga Kultúrkávézó is csatlakozott a magyar filmművészet legnagyobb ünnepéhez. A sajtótájékoztatón ezért ott volt az Inga Kultúrkávézó egyik tulajdonosa, Puzsér Róbert is, aki többek között kiemelte, hogy „az Inga tulajdonképpen a Filmszemle fórumaként fog szolgálni a fesztivál ideje alatt. Olyan típusú programoknak adunk helyet, amelyek nem képezik a mainstream részét, mégis érdemes nagyobb figyelmet szentelni nekik”.

Ezután a mikrofont Liszka Tamás, a Budapest Film vezérigazgatója vette át, aki külön megköszönte a fővárosnak az idei támogatását és bejelentette, hogy a Filmszemle zsűri szekciója idén is kiegészül a vallásközi zsűrivel.

A 45. Magyar Filmszemle kategóriái és zsűrije :

1. Rövidfilm zsűri:

- Csepeli Eszter

- Moldovai Kati

- Mispál Attila

2. Dokumentumfilm zsűri:

- Lakatos Robi

- Zurbó Dorottya

- Kapronczai Erika

- Moldoványi Ferenc

- Csukás Sanyi

3. Tudományos ismeretterjesztő- és portréfilm zsűri:

- Katona Zsuzsa

- Kisfaludy András

- Hatházi Fanni

4. Animáció rövidfilm és sorozat zsűri:

- Gauder Áron

- M Tóth Éva

- Kreif Zsuzsa

- Cakó Ferenc

- Patrovits Tamás

5. Kísérleti film zsűri:

- GHorváth Mihály

- Pócsik Andrea

- Gyenes Zsolt

6. Játékfilm zsűri:

Gárdos Péter

Hajdu Szabolcs

László Sára

Ónodi Eszter

Pohárnok Gergő

7. TV sorozat zsűri:

- Juszt Balázs

- Babos Tamás

- Dombrovszky Linda

9. Videoklip zsűri:

- Kostyál Márk

- Havas Miklós

- Galambos Eszter

