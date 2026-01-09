Kultúra
Több mint 450 alkotást neveztek a 45. filmszemlére
Az Inga Kávézó lesz a fesztivál új helyszíne
Az idei Filmszemlére több mint 450 alkotás jelentkezett, a részletes programról és a versenyfilmekről hamarosan tájékoztatják a közönséget.
A napokban elhunyt Tarr Bélára emlékezve, Muhi András felidézte a 43. „fapados” Filmszemle hangulatát, amelyet Tarr Béla hívott életre. „Ezt a hagyományt tőle vettük át, tavaly pedig életműdíjjal jutalmaztuk. Nagyon fog hiányozni” – mondta a Filmszemle igazgatója.
Új helyszínként és támogatóként az Inga Kultúrkávézó is csatlakozott a magyar filmművészet legnagyobb ünnepéhez. A sajtótájékoztatón ezért ott volt az Inga Kultúrkávézó egyik tulajdonosa, Puzsér Róbert is, aki többek között kiemelte, hogy „az Inga tulajdonképpen a Filmszemle fórumaként fog szolgálni a fesztivál ideje alatt. Olyan típusú programoknak adunk helyet, amelyek nem képezik a mainstream részét, mégis érdemes nagyobb figyelmet szentelni nekik”.
Ezután a mikrofont Liszka Tamás, a Budapest Film vezérigazgatója vette át, aki külön megköszönte a fővárosnak az idei támogatását és bejelentette, hogy a Filmszemle zsűri szekciója idén is kiegészül a vallásközi zsűrivel.
A 45. Magyar Filmszemle kategóriái és zsűrije:
1. Rövidfilm zsűri:
- Csepeli Eszter
- Moldovai Kati
- Mispál Attila
2. Dokumentumfilm zsűri:
- Lakatos Robi
- Zurbó Dorottya
- Kapronczai Erika
- Moldoványi Ferenc
- Csukás Sanyi
3. Tudományos ismeretterjesztő- és portréfilm zsűri:
- Katona Zsuzsa
- Kisfaludy András
- Hatházi Fanni
4. Animáció rövidfilm és sorozat zsűri:
- Gauder Áron
- M Tóth Éva
- Kreif Zsuzsa
- Cakó Ferenc
- Patrovits Tamás
5. Kísérleti film zsűri:
- GHorváth Mihály
- Pócsik Andrea
- Gyenes Zsolt
6. Játékfilm zsűri:
Gárdos Péter
Hajdu Szabolcs
László Sára
Ónodi Eszter
Pohárnok Gergő
7. TV sorozat zsűri:
- Juszt Balázs
- Babos Tamás
- Dombrovszky Linda
9. Videoklip zsűri:
- Kostyál Márk
- Havas Miklós
- Galambos Eszter
További információ itt.