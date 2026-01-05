2026. január 8., csütörtök

Előd

Kultúra

Májusban Belgrádban lép fel a Cirque du Soleil

Lesz mit nézni

MH
 2026. január 5. hétfő. 9:06
Megéri átugrani Belgrádba május 7-től 10-ig.

Előadás a magasban
Fotó: AFP/DPA/Annette Riedl

A világhírű kanadai Cirque du Soleil OVO című előadását 2026. május 7-től 10-ig láthatja a közönség a Belgrád Arénában - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, látványosság 53 művészt vonultat fel 25 különböző országból, és egy játékos, színpompás rovarvilágba vezeti a nézőt, ahol az akrobatika, tánc, zene és látványos jelmezek együtt ünneplik az életet és a természetet.

A Cirque du Soleilt egy utcai előadóművészekből álló húszfős csoport alapította még 1984-ben. A québeci központú szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van, művészei ötven országból érkeztek, és öt kontinens több mint négyszáz városában léptek már fel több mint 160 millió néző előtt. Az OVO című előadásban két magyar artista is szerepel.

