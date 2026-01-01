Újévi nyitányán a Zeneakadémián

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Zeneakadémia közös újévi hangversenyén többek között Aram Hacsaturján, Antonín Dvorák, valamint Bartók Béla művei csendültek fel csütörtökön a Zeneakadémián.

A budapesti koncert előtt Farkas Róbert karmester arról számolt be a közmédiának, hogy az idei hangverseny műsorában nem a bécsi újévi koncerten megszokott Strauss-művek szerepelnek, viszont hasonlóság lesz a bécsi hangversennyel, hogy szintén „táncok szólalnak meg” a koncerten, melyek „rövidek és velősek”.

A műsorba különleges színt hoz Hacsaturján műve – tette hozzá. Farkas Róbert különlegesnek nevezte, hogy az Újévi nyitányon három zeneakadémista is meg tudja mutatni a tehetségét, akik professzoraikkal együtt választották ki a műveket, amelyekben fellépnek. „Ez egy olyan koncert, ami nemcsak a Zeneakadémia falain belül hallható, hanem az MTVA segítségével az egész országban követhető” – hívta fel a figyelmet a karmester.

„Külön öröm számunkra, hogy a Zeneakadémia legtehetségesebb növendékeivel játszunk” – hangsúlyozta Langer Ágnes, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertmestere, aki az Újévi nyitány fontos üzenetének nevezte a tehetségek, az utánpótlás támogatását.

A koncert Aram Hacsaturján Álarcosbál szvitjéből egy keringővel kezdődött, majd Antonín Dvorák g-moll Rondója és 8. szláv tánca hangzott el, ezután pedig magyar szerzők művei: Bartók Béla Román népi táncai, valamint Kodály Zoltántól a Háry János Intermezzója csendült fel. A hangverseny következő részében Charles Gounod Rómeó és Júliájának részletét is hallhatta a közönség; a műsor Csajkovszkij Diótörő című művéből a Virágkeringővel fejeződött be.

Az MTVA Sajtó és Marketing Iroda tájékoztatása szerint a Rádiózenekar előadását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ifjú tehetségei, Forgó Boglárka csellóművész, Csapó Boglárka fuvolaművész és Dolhai Luca szoprán énekesnő egészítették ki. Emlékeztettek, az elmúlt évek során olyan elismert művészek irányították az együttest, mint Vásáry Tamás, Kovács János, Medveczky Ádám, Oliver von Dohnányi, Káli Gábor és Héja Domonkos.

Mint írták, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara nyolc évtizedes fennállása óta számtalan hazai és külföldi hangversennyel vívta ki rangját a nagyzenekarok élmezőnyében. Kiemelték, „a világ vezető kritikusai egybehangzóan méltatják kiegyenlített hangzását, hajlékonyságát és azt a mecénási tevékenységet, amelyet a magyar kortárs zene népszerűsítésével és rögzítésével végez”.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához immár egy olyan nagyszerű hagyomány megteremtése is fűződik, mint az Újévi nyitány, ahol a zenekedvelő közönség nagyszabású koncerten köszöntheti az új esztendőt – tették hozzá.