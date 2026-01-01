A legnagyobb színházi show-val köszönt el 2025-től az Erkel

Mintegy ötezer-ötszáz néző előtt, három fergeteges előadással búcsúztatta 2025-öt és köszöntötte az új évet az ország legnagyobb színházi házibuliján az Erkel. Legendás musicalcsillagok, a színház ikonikus arcai és különleges sztárvendégek, mint Korda György és Balázs Klári léptek színpadra. A színművészek olyan oldalukról is bemutatkoztak, mint az évad során ritkán, vagy talán soha, írta az Erkel színház sajtóközleményében.

A Szente Vajk vezetésével musicalszínházként megalakult Erkel Színház hatalmas sikerrel robbant be a hazai színházi életbe. Az eddig négy bemutatott darab minden előadását telt ház előtt játszotta, a 2025-ös félévben a jegyeladások 101%-ot teljesítettek. A 2026-ban színpadra kerülő musical, a Hogyan tudnék élni nélküled?, pedig minden idők legnagyobb hazai jegyértékesítését produkálta. Szente Vajk az ünnepi köszöntőben kiemelte: „Azért vagyunk itt, hogy az életeteket jobbá tegyük. Lehet ezek nagy szavak, de minden este azért állunk színpadra, hogy jobb legyen a világ.”

A BÚÉK Erkel! szilveszteri showban új köntöst kaptak a legendás musicaldalok. Felcsendültek táncdal-örökzöldek, rögtönzött koreográfiával előadott popslágerek, és a nézők is aktív részesei lehettek a számos játéknak és meglepetésnek.

Az Erkel sztárjai olykor embert próbáló feladatokkal is szembesültek. Ember Márk például A trón legismertebb betétdalát adta elő, miközben partvissal, gumicsirkével, sőt többkilós súlyzóval kellett teljesítenie a koreográfiát. Brasch Bence az Apáca Show egyik dalát énekelte, miközben a közönség tagjaival mérte össze ütéserejét egy boxgép segítségével. A mindössze 12 éves Csemer Olívia a Rebeccaból adott elő lenyűgözően egy dalt.

Az Erkel sztárjai – Kovács Gyopár, Péntek Fanni, Tóth Angelika, Braga Nikita, Cseh Dávid és Fejszés Attila – egy akkordból kellett kitalálják a musical betétdalokat. Vágó Zsuzsi „apáca stílusban” énekelte az örökzöldeket, míg Kovács Gyopár Szente Vajk bőrébe, Tóth Angelika Ember Márk, Vágó Zsuzsi Feke Pali, Péntek Fanni Veréb Tomi szerepébe bújt egy játék erejéig. A kilencvenes évek végének magyar teen-pop legendája is összeállt az Erkel színészeiből: Puskás Peti, Ember Márk, Veréb Tamás, Feke Pál és Brasch Bence a Shygys egykori Hello című számát adta elő, koreográfiát csupán videóról látva, próbálás nélkül.

A BÚÉK Erkel! előadásaira a színház négy alapítótagja, Ember Márk, Veréb Tamás, Feke Pál és Brasch Bence megalapította az „Erkel alkalmi zenekarát”, a Temindenem együttest. A szilveszteri show sztárvendége a magyar tánczene legendás párosa, Korda György és Balázs Klári volt. Felhangzottak a Találd ki gyorsan a gondolatom, a Lady N és természetesen a Reptér, amit a fináléban hatalmas ováció fogadott.