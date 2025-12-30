Megszólalt a gyász után Kálloy Molnár Péter özvegye

Megható őszinteséggel mesélt Kálloy Molnár Péter özvegye a színész utolsó napjairól. Lestár Ágnes elmondta, mikor értette meg, hogy el kell engednie férje kezét – és lelkét. Kálloy Molnár Péter halálát hónapokig titokban vívott küzdelem előzte meg.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az egész országot sokként érte a hír, hogy mindössze 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. A kiváló színész hasnyálmirigyrákkal küzdött: a súlyos betegséget idén tavasszal diagnosztizálták nála. Bár Kálloy Molnár Péter minden erejével harcolt, a kór végül legyőzte – írja az Origo.

Özvegye, Lestár Ágnes nemrég egy hazai lapnak beszélt arról, hogyan élték meg a lesújtó diagnózist. Elmondása szerint a betegség teljesen váratlanul érte őket, ugyanakkor hitt abban, hogy férje – aki korábban egy szívrohamot is túlélt – ezt a küzdelmet is megnyeri.

A színész rendkívüli lelki erővel fogadta a hírt, nem omlott össze, hanem azonnal bekapcsolt benne egy erős túlélési ösztön, és mindent megtett a gyógyulásért.

A család a lehető legszűkebb körben tartotta a betegség hírét, nagyon kevesen tudtak arról, hogy Kálloy Molnár Péter rákkal küzd. Az utolsó időszakban a színész kórházban feküdt, de még ekkor is reménykedtek abban, hogy hazatérhet.

December 1-jén reggel Lestár Ágnes és gyermekeik, Pisti és Szofi is abban a hitben mentek be hozzá, hogy hamarosan együtt mennek haza. Az orvosok azonban ekkor közölték velük, hogy elérkezett a búcsú ideje.

Özvegye szerint ebben a pillanatban értette meg igazán, hogy el kell engednie férjét.

Úgy érzi, az elengedés volt a legnagyobb szeretetmegnyilvánulás, amelyet megadhatott neki, még ha ez rendkívüli fájdalommal is járt.

A gyászoló özvegy jelenleg a közös emlékekből próbál erőt meríteni, miközben gyermekeivel szoros egységben élik a mindennapokat. A család és a barátok mindenben mellette állnak, amiért rendkívül hálás.

Megható szavakkal búcsúztak Kálloy Molnár Pétertől

Megrendítő pillanatok között vettek végső búcsút december 19-én a kivételes tehetségű művésztől. Kálloy Molnár Péter temetésén özvegye, Lestár Ágnes remegő hangon búcsúzott el súlyos betegségben elhunyt férjétől.

A család és a szakma is gyászol

A színész anyósa, Dallos Szilvia megrendülten nyilatkozott:

„Az utolsó percig fogtuk a kezét. Nem készült arra, hogy elmegy… Pétert mindenki szerette, kiváló művész volt.”

Kálloy Molnár Péter halála pótolhatatlan veszteség a színházi és szinkronszínész szakmának, valamint mindazoknak, akik szerették.