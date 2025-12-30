2026. január 8., csütörtök

Előd

Kultúra

Különleges meteorraj érkezik január első napjaiban

A legtöbb hullócsillag éjfél körül vagy hajnalban lesz látható

MH/ MTI
 2025. december 30. kedd. 4:43
Január első napjaiban érkezik a Quadrantidák meteorraj, továbbá egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-vel.

Különleges meteorraj érkezik január első napjaiban
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Biosphoto/Dominique Delfino

Közleményük szerint a Quadrantida meteorraj január 3-án éjszaka fog tetőzni. Bár a meteorraj látványos csillaghullást szokott produkálni, ezúttal a telihold fénye elnyomhatja a halványabbakat, így óránként várhatóan 10-20 hullócsillagot lehet majd megfigyelni az északi égbolton. Ugyanakkor a raj bővelkedik fényes tűzgömbökben, amelyek a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak. A legtöbb hullócsillag éjfél körül vagy hajnalban lesz látható.

A csillagászati jelenségről és annak megfigyeléséről részletes cikk olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogbejegyzésében (https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/hirek/blog/erkezik-egunkre-az-uj-ev-elso-meteorraja-a-quadrantidak).

A tájékoztatás szerint a meteorraj mellett szombaton egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz: 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux formáznak egy szabályos égi paralelogrammát. A Jupiter egy igen fényes csillagnak látszik majd a Hold alatt, a Pollux és a Castor azonban jóval halványabbak lesznek a telihold fényében - olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.

