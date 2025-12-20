A magyar kultúra keresztény, határokon átívelő és a néphagyományokon alapszik

A magyar kultúra legfontosabb pillérei a kereszténység, a határokon átívelés és a néphagyományok - mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton Mogyoródon, a Mindenki karácsonya rendezvényen a közmédiának nyilatkozva.

Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hetekben 5,5 milliárd forintnyi kulturális pályázati forrást hirdettek meg a Kárpát-medencében: 3 milliárd forint előadóművészeti támogatást a színházaknak és a táncművészeknek, 1,9 milliárd forintot a Csoóri Sándor Programban, amely szerte a Kárpát-medencében támogatja a népművészetet és a néphagyományt, valamint 500 millió forintot a vallásos könnyűzene támogatására.

A miniszter szólt arról is, hogy Mogyoród idén ünnepli 35 éves testvérvárosi kapcsolatát a székelyföldi Mádéfalvával, a rendezvényen pedig fellép a Republic együttes, amely szintén 35 éve alakult a „népi hagyományon alapuló zenei ihletésben”.

A Republic együttes összeköti a teljes Kárpát-medencét, hiszen egykori énekese, Bódi László „Cipő” Kárpátalján született, szülőfalujában, Kisgejőcön pedig nemrég avatták fel az emlékházát - tette hozzá a miniszter.