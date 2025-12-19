Színpadon a múlt egy-egy pillanata

Nagy sikert aratott az Art-Színtér új bemutatója az elmúlt hétvégén. Az Időről időre című előadás egy meghitt, szívhez szóló történetet mesél el, amely azt vizsgálja, mi történik, ha valaki megkapja a lehetőséget, hogy visszatérjen a múlt egy-egy pillanatához – és ezáltal talán megváltoztassa a jövőt.

Az előadás nem csak egy titokról szól, hanem az apró, emberi döntésekről, a szeretet és

veszteség súlyáról, arról, hogyan tanuljuk megbecsülni a mindennapokat. Finoman, humorral

és melankóliával beszél arról, hogy az élet igazi varázsa nem a múlt kijavításában, hanem a

jelen megélésében rejlik.

A darabot Klem Viktor alkalmazta színpadra, s az ő rendezésében láthatja a közönség Szulák Andrea, Nyomárkay Zsigmond, Mosolygó Sára, Földes Tamás, Réti Adrienn, Dékány Barnabás és Reiter Zita szereplésével.

A produkcióhoz a 2013-as nagysikerű Időről időre című brit film adta az alapötletet.

Az előadás januárban két időpontban – 3-án és 11-én egyformán 19 órakor – lesz műsoron.