Elindult a regisztráció a Petőfi Kulturális Program 2.0-ra

Szerdától január 20-ig regisztrálhatnak a művelődési házak a Petőfi Kulturális Program 2.0-ra, amelynek célja, hogy az értékalapú, minőségi kulturális szolgáltatások ne csupán a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is elérhetők legyenek – mondta a kultúráért felelős államtitkár a TV2 Mokka című műsorában.

Závogyán Magdolna: 2020 óta minden önkormányzat számára kötelező a közművelődési szakember foglalkoztatása és a művelődési házak folyamatos nyitva tartása

Závogyán Magdolna felidézte: tizenöt évvel ezelőtt a 3155 magyarországi településből mintegy 2300-ban nem dolgozott közművelődési szakember, a művelődési házak jelentős része pedig csak alkalomszerűen, úgynevezett kulcsos házként működött. E helyzet megváltoztatására indult el az a kulturális kezdeményezés, amelynek célja az volt, hogy újra megnyitva a művelődési házak ajtaját értékes, minőségi kulturális tartalommal töltse meg azokat.

Az államtitkár kiemelte: a koncepciót sikerült következetesen végigvinni, képzésekkel és jogszabályi módosításokkal megalapozva a rendszer működését. Ennek eredményeként 2020 óta minden önkormányzat számára kötelező a közművelődési szakember foglalkoztatása és a művelődési házak folyamatos nyitva tartása.

Závogyán Magdolna kitért arra is, hogy a művelődési házak a regisztrációs felületen keresztül regisztrálhatnak a Petőfi Kulturális Program 2.0-ra január 20-ig. A program keretében a települések nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem államilag finanszírozott és előre ellenőrzött kulturális szolgáltatásokat. Ez a garancia arra, hogy minőségi kulturális alapú szolgáltatás valósul meg – hangsúlyozta az államtitkár.

Kifejtette, hogy a programban való részvételt egy csaknem egyéves előkészítő munka előzi meg. Mintegy 50 olyan szervezet van, amely már egy éve dolgozik az általa kínált tartalom kidolgozásán. A kormány ezeket a tartalmakat megvizsgálja, illetve finanszírozza, a települések tehát a kulturális szolgáltatást kapnak, nem pénzbeli lehetőséget – magyarázta az államtitkár.

A műsorban elhangzott, hogy a Petőfi Kulturális Program két év alatt több mint 2000 helyszínt ért el, és 545 ezer feletti volt a résztvevők száma. Závogyán Magdolna rámutatott arra is, hogy a program egyik legfontosabb eredménye az ágazatok közötti együttműködés megerősítése: a Nemzeti Művelődési Intézet, a helyi művelődési házak és kulturális intézmények közösen dolgoznak a minőségi kultúra hozzáférhetővé tételén.

Hozzátette: a jelentkezések száma minden évben meghaladja a rendelkezésre álló kapacitásokat, ezért törekednek arra, hogy területarányosan, és elsősorban a kis- és közepes települések részesüljenek a programból, beleértve egyre több határon túli helyszínt is.

A műsorban elhangzott, hogy a Petőfi Kulturális Program egyik legnépszerűbb eleme a Budapesti Operettszínház előadássorozata, amely tematikus összeállításokat visz el kisebb településekre.

Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója elmondta: a program megvalósítását a Nemzeti Művelődési Intézet és a minisztérium munkatársai készítik elő, felmérve a helyi igényeket és megszervezve a fogadóközeget. Az Operettszínház társulata ezek után indul útnak, hogy minőségi művészeti tartalmat vigyen el olyan településekre is, ahonnan sokan korábban soha nem jutottak el Budapestre, illetve az Operettszínházba.

A főigazgató közlése szerint a naptári évben eddig 56 településen léptek fel, előadásaikat mintegy 12 ezren látták. Évadban gondolkodva a tavalyi szezonban 40, az ideiben pedig várhatóan 90 településre jutnak el.