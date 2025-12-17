Egy könyvtár fejlesztése mindig a közösség jövőjébe való befektetés, ami erősíti a település megtartó erejét, építi a közösségi élményt – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára szerdán közösségi oldalán. Cicero életigazsága nem sokat változott két évezred alatt: „Ha van egy kerted és egy könyvtárad, akkor mindened megvan, amire csak szükséged lehet” – írta Vincze Máté.

A helyettes államtitkár közölte: a Békés vármegyei Csabacsűdön 40 millió forintból született újjá a könyvtár, amely ettől kezdve magasabb színvonalon tudja kiszolgálni az olvasókat.

A felújítás ugyan EU-s projekt, de költségvetését Magyarország kormánya előlegezte meg, „mert mi úgy gondoljuk, a kulturális fejlesztéseket még akkor is folytatni kell, ha Brüsszelben sokan inkább a szomszédunkban zajló háború támogatására fordítanák az európai adófizetők pénzét” – jegyezte meg.

A politikus felidézte, az elmúlt 15 évben több mint 650 milliárd forint értékű kulturális fejlesztés valósult meg. A látványos, nagy beruházások mellett 1200 kistelepülési könyvtárfelújítás valósult meg a helyi közösségek összefogásával, a vármegyei könyvtár szakmai és a kormány anyagi támogatásával. A kistelepülési könyvtárak mögött ott van a vármegyei könyvtárak támogató infrastruktúrája.

A 2013-an elindított Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel a kormány azt tűzte ki céljául, hogy többek között a feladatok és a források tekintetében is jobban ellátott vármegyei könyvtárak módszertanilag, szakmailag és infrastrukturális megújulásban is segítsék a kistelepülések könyvtárait. A programhoz közel 2700 kiskönyvtár csatlakozott, köztük a csabacsűdi is – jelentette ki.

Örömét fejezte ki, hogy Csabacsűd is nevezett a Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett Könyvtári Kihívás program 2. fordulójába, amelynek célja az olvasás népszerűsítése, a könyvtárak látogatottságának és a kölcsönzések számának növelése, valamint a közösségi szerep erősítése. Békés vármegye a nevezések számát tekintve holtversenyben a 6. helyen áll – közölte.

A helyettes államtitkár gratulált a csabacsűdieknek a megújult közösségi térhez, egyúttal megjegyezte, hogy „öröm látni Fábri Melinda könyvtárvezető elkötelezettségét, amelyet a Békés Megyei Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete, Molnár János polgármester, Dankó Béla képviselő és a magyar kormány is támogatásáról biztosított”.

Vincze Máté arról is beszámolt, hogy a nap második felében megnézhette a Békéscsaba Jamina városrészében újjászületett fiókkönyvtárat is, a korábban könyvtárosként is dolgozó Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Varga Tamás alpolgármester, valamint Juhász Zoltán könyvtárigazgató meghívására.

Közölte, Békéscsabán is megvalósultak nagy és látványos kulturális beruházások az elmúlt években, kiépült a Munkácsy Negyed, felépült az új Napsugár Bábszínház. A jaminai könyvtár nem csak új homlokzattal, tetővel, nyílászárókkal és polcokkal gazdagodott, hanem itt teljesít szolgálatot az a Spisjákné Balkus Beáta, akit az olvasók egyhangúlag megválasztottak a város „Tündérkönyvtárosának” kedvessége és kezdeményezőkészsége miatt – jegyezte meg.

„A díj, amelyhez ezúton is gratulálok, jól mutatja, hogy az infrastruktúra-fejlesztés szükséges, de önmagában nem elég a könyvtár közösségépítő lelke, a könyvtáros odaadó munkája, hivatása nélkül” – zárta bejegyzését Vincze Máté.