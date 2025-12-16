Elkészült a Jókai Mórt ábrázoló tűzfalfestés a budapesti Kis Diófa utcában. A művészeti projekt a Színes Város Csoport szervezésében valósult meg, a Jókai200 emlékévhez kapcsolódva.

A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri művészeti kezdeményezést idén a Színes Város Csoport a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, amelynek csúcspontjaként egy nagyszabású tűzfalfestés készült el. A projekt célja az volt, hogy fiatal alkotók Jókai Mór életművéből inspirálódva gondolhassák újra a városi környezet vizuális arculatát, és közelebb hozzák az irodalmi örökséget a mindennapokhoz - közölte a csoport az MTI-vel.

Az erzsébetvárosi Kis Diófa utca 2. társasház tűzfalán a díjazott mű egy modern, mégis klasszikus elemeket idéző vizuális kompozíció, amely Jókai munkásságának sokszínűségét és üzeneteit jeleníti meg.

A kivitelezés előtt elvégezték a felület teljeskörű hőszigetelését, hogy a hosszú távú tartósság és a festmény esztétikai minősége is biztosított legyen.

A pályamunkákat elbíráló szakmai zsűri elnöke Vargha Balázs, a MOME tanára volt, mellette Farkas Anna, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa, Boskovitz Oszkár, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Balázs Zoltán, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, Sólyom Benedek, Erzsébetváros főépítésze és Nádudvari Noémi esztéta, művészeti kurátor vettek részt a zsűri munkájában.

A felhívásra jelentkező csaknem ötven jelentkező közül a zsűri az első helyezettnek Mérges Dorottyát választotta, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafikusművész szakának hallgatója. A második Ambrus Barbara terve lett, aki szintén a Magyar Képzőművészeti Egyetemen grafikusművésznek tanul, a harmadik pedig Grandpierre Karina rajza lett, aki a Moholy Nagy Művészeti Egyetem (MOME) grafika szakos tanulója. Az alkotók összesen bruttó kétmillió forint tervezői honoráriumban részesülnek.