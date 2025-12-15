Sztrájk tombol a Louvre kapui előtt

Nem nyitott ki hétfőn a párizsi Louvre, miután a világ leglátogatottabb múzeumának dolgozói határozatlan idejű sztrájkba léptek, tiltakozásul a „romló munkakörülményeik” és az „elégtelen források” miatt.

A francia CGT szakszervezet tagjai a bejárat előtt tüntetnek, mert a múzeum dolgozói sztrájk mellett döntöttek a egyre romló munkakörülmények és a világhírű párizsi múzeum látogatói élményének romlása miatt

Hétfő reggel a szakszervezetek által összehívott közgyűlésen négyszáz dolgozó „egyhangúlag” megszavazta a határozatlan idejű sztrájkot – közölték az AFP hírügynökséggel a CGT, a CFDT és a Sud szakszervezetek.

A dolgozók ezt követően egy transzparenst feszítettek ki, amelyen az olvasható: „A Louvre küzd a tisztességes munkakörülményekért, a béremelésért, a több alkalmazottért, az épület elöregedésével szemben”, miközben azt skandálták: „mindannyian együtt, mindannyian együtt”.

Az októberi látványos műkincsrablás óta a közéleti viták középpontjában álló Louvre-ban „a közönségnek már csak korlátozott hozzáférése van a művekhez, és akadályozva van a mozgásában. A Louvre meglátogatása igazi küzdelem lett”, „mindennap zárva maradnak terek a meghatározott nyitvatartási terv előrejelzésein túl, a létszámhiány, a műszaki hibák vagy az épület elavultsága miatt” – írták előzetesen a szakszervezetek. Szerintük „a különböző belső figyelmeztetések süket fülekre találtak”, valamint megjegyezték azt is, hogy a Louvre vezetőségének megszólalásai alapján nem remélhető, hogy „tisztában vannak a jelenlegi válság mértékével”.

A múzeum vezetősége hétfőn azt közölte, hogy a múzeum „egész nap zárva tart”.

Kedd a Louvre heti szünnapja, a következő szakszervezeti közgyűlés szerdán reggel 9 órakor lesz, a dolgozók akkor döntik el, hogy folytatják-e a munkabeszüntetést.

A szakszervezeti nyomásra a kulturális minisztérium visszavonta az 5,7 millió eurós elvonást a Louvre finanszírozásából, amely eredetileg a 2026-os költségvetési tervezetben szerepelt – értesült az AFP.

A sztrájkmozgalom a karácsonyi ünnepek közeledtével a Louvre egymást követő problémái után indult meg.

Október 19-én, fényes nappal maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. Három héttel ezelőtt pedig egy vízszivárgás miatt az egyiptomi részleg könyvtárában több száz művet ért károsodás.

A szakszervezetek közvetlen tárgyalást kezdeményeztek a kulturális minisztériummal, „a belső szociális légkör példátlan romlása és az illetékes hatóságoktól várt válaszok szükségessége miatt”.

A Louvre elnökének, Laurence des Carsnak néhány hónapig együtt kell dolgoznia Philippe Josttal, a Notre-Dame újjáépítési munkálatait felügyelő magas rangú köztisztviselővel, akit Rachida Dati kulturális miniszter pénteken megbízott a múzeum „mélyreható átszervezésével”.

A héten a szenátusban meghallgatásokat is tartanak a múzeum működési zavaraival kapcsolatos problémák kivizsgálásra. Laurence des Carst, aki 2021 vége óta vezeti a múzeumot, szerdán hallgatják meg a szenátorok.

Az októberi rablás után elrendelt közigazgatási vizsgálat első következtetései azt állapították meg, hogy a múzeum „krónikusan alábecsülte” a behatolás és a lopás kockázatát, „a biztonsági rendszerek pedig elavultak”.

A Louvre 2024-ben 8,7 millió látogatót fogadott, akik 69 százaléka külföldi volt.