Határon túliaknak is jár a támogatás

Határon túli szervezetek is jelentkezhetnek az összesen 3 milliárd forintos keretösszegű, jövő évre szóló előadóművészeti támogatásokra – ismertette a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár hétfőn az M1 csatorna Ma reggel című műsorában.

Novák Irén azt mondta: a nyolc kategóriában meghirdetett pályázati felhívás decemberi megjelenése lehetővé teszi a művészeti szervezetek kiszámítható működését. A sikeres bírálatot követően a szervezetek január elejétől szeptember 30-ig használhatják fel a megítélt támogatást, így azok akár nyári fesztiválokhoz megrendezésére is igénybe vehetők.

A felhívásra a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hatósági nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezetek, valamint a határon túli magyar színházak, táncegyüttesek és zeneművészeti szervezetek is jelentkezhetnek – hívta fel a figyelmet.

Novák Irén ismertetése szerint a pályázat elbírálásánál, amelyet szakmai zsűri végez, előnyt élvezhetnek azok a programok, amelyek bevonják a fiatalokat, de fontos szempont a társadalmi felelősségvállalás vagy a fenntarthatóság, az országimázs erősítése, a vidéki programok megvalósítása, valamint bármilyen olyan téma is, amely érinti a családokat és az idős embereket.

A helyettes államtitkár felhívta a pályázók figyelmét arra, hogy jövőre több emlékév is lesz, köztük a mohácsi csatára emlékező, vagy a Rákóczi-emlékév, valamint Nagy Lajos király születésének 700. évfordulója, ami szintén lehet témája a programoknak.

Novák Irén szerint az elmúlt tizenöt év eredményeit mutatja a fővárosban a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza létrejötte, a Várkert Bazár vagy a Hagyományok Háza megújítása.

Mindezek mellett Debrecenben megújult a Csokonai Nemzeti Színház, létrejött a Csokonai Fórum, Békéscsabán és Veszprémben új bábszínház épült, valamint megújult a kaposvári Csiky Gergely Színház és a szolnoki Szigligeti Színház is – sorolta az elmúlt évek eredményeit a helyettes államtitkár, aki szerint a kultúrába való befektetés mindig hosszú távon térül meg.

„A kultúra erőt és tartást ad nekünk, kapaszkodókat nyújthat, amihez mindig vissza tudunk nyúlni, ezért nagyon fontos mind a közösségi művelődés, mind pedig a művészeti nevelés” – hangoztatta Novák Irén.

A politikus a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy előadóművészeti pályázat esetén a legkisebb pályázható összeg 8 millió, a legmagasabb 200 millió forint. Emellett vannak olyan kategóriák is, amelyekben némi önrésszel kell rendelkezni.

A pályázati felhívás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján érhető el, jelentkezéseket elektronikusan lehet benyújtani december 23-ig.

Novák Irén elmondta, hogy a pályázattal arra szeretnék ösztönözni az előadóművészeti szervezeteket, hogy próbáljanak újat alkotni, a szokványostól eltérőt, vonják be családokat és az időseket is, emellett lehetőség van szakmai programok megvalósítására, valamint kutatásra és külföldi fellépések megvalósítására is.

Novák Irén beszélt arról is, hogy januártól átlagosan 15 százalékos béremelést kapnak a kulturális szféra dolgozói, ez 40-42 ezer munkavállalót érint, de emellett az egymillió forintos lakástámogatást is igényben tudják venni azok akik intézményi keretek között dolgoznak. Utoljára 2022-ben volt 20 százalékos béremelés a kulturális területen – tette hozzá az államtitkár.