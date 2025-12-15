Enyedi Ildikó kapta a Femme de Cinéma Sisley – Les Arcs díjat

Enyedi Ildikó kapta a 2013-ban alapított Femme de Cinéma Sisley – Les Arcs díjat a franciaországi Les Arcs Filmfesztiválon, amellyel a kimagasló tehetségű női filmes alkotók munkásságát ismerik el.

A vasárnap esti hivatalos díjátadó után levetítették az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének legújabb alkotását, a 82. Velencei Filmfesztiválon bemutatott és azóta számos díjat nyert Csendes barát című filmet, amely magyar-német-francia koprodukcióban készült és 2026. január 29-től lesz átható a magyar mozikban – közölte a produkció hétfőn az MTI-vel.

A 2013-ban alapított Femme de Cinéma Sisley – Les Arcs díj célja egyrészt, hogy felhívja a média, a szakemberek és a közönség figyelmét a nőkkel szemben még mindig tapasztalható diszkriminációra a filmvilágban, másrészt reflektorfénybe kívánja helyezni a női alkotók munkáját.

A díj tizenkettedik nyertese Enyedi Ildikó, aki Philippe d'Ornanotól, a Sisley elnökétől vehette át az Arc 1800-ban található Centre Bernard Tailleferben a díjat. Az ünnepséget a Csendes barát vetítése követte.

A film középpontjában egy idős fa áll, amely egy botanikus kert közepén él. Magányos, ahogy a kert többi lakója is, sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy az emberek megcsodálhassák, megfigyelhessék őket. Ahogy az emberek a fákat, úgy a fák is megfigyelik az embereket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek.

A film főszereplői Tony Leung Chiu-Wai, Enzo Brumm és Luna Wedler, aki a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat. A mellékszerepekben olyan nemzetközileg is ismert színészek szereplenek, mint Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock vagy Martin Wuttke.

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX supervisor Klingl Béla, a casting director pedig Ascher Irma volt. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika voltak.

A Csendes barát világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt szeptemberben, ahol hat díjjal tüntették ki. Azóta elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Ezüst Tüske (Silver Spike) díját, a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon pedig Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó elismerést.