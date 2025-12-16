Bemutatták a Jókai Mór harmincháromszor című kötetet

"A Jókai 200 emlékév jó alkalmat ad, hogy újra és újra rácsodálkozzunk arra a kivételes alkotóerőre, amely nemcsak a 19. század magyar irodalmát határozta meg, hanem ma is élő módon formálja gondolkodásunkat, önképünket, értékrendünket és nemzettudatunkat" - hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Jókai Mór harmincháromszor című könyv bemutatóján hétfőn, a Kertész Imre Intézetben.

Sal Endre író, újságíró, a Jókai 200 emlékév keretében az író életéről szóló ismeretterjesztő gyűjteményes kötet, a Jókai Mór harmincháromszor című könyv szerzője a kötet bemutatóján a budapesti Kertész Imre Intézetben 2025. december 15-én. A könyv a Kertész Imre Intézetet is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában jelent meg

Hankó Balázs kifejtette: az emlékév célja nem is lehetne más, minthogy a mai olvasókhoz is közelebb hozza Jókait modern értelmezésekkel, változatos programokkal, a közösség megtartó erejével és olyan könyvekkel, mint a Jókai Mór harmincháromszor című kötet.

"Kiemelt törekvésünk, hogy a fiatalok élményszerűen megismerjék és a programokon, illetve irodalmi projekteken keresztül újra és újra felfedezzék Jókait" - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy Jókai akkor válik szerethetővé a fiatalok számára, ha nemcsak kötelező olvasmány, hanem kaland és élmény is egyben.

Mint mondta, Sal Endre könyve közelebb hozza az olvasókhoz Jókai mindennapjait, gondolatait, küzdelmeit, örömeit. Olyan arcát mutatja meg az írónak, amely ritkán látható: az embert. Ezáltal segít, hogy a fiatalok is felfedezhessék Jókai világát, ahol a hősiesség, a humor, az emberség és a képzelet egyaránt otthon van.

"Fontos dolgot viszünk végbe, amikor Jókai Mór születésének 200. évfordulóján arra emlékezünk, hogy mit tett ezért a nemzetért a legmagyarabb író, akinek valójában egyetlen vágya és küldetése volt: elmesélni ennek a nemzetnek a történetét" - emelte ki beszédében Schmidt Mária, a Kertész Imre Intézet főigazgatója.

"Jókai a miénk, mindenkié, a már elhunyt és még meg sem született magyaroké. Olvassák el ezt a könyvet, majd adják oda a gyerekeiknek és az unokáiknak is, hogy ők is tudják: élt egyszer egy író, aki olyan szeretettel és olyan kalandvágyóan tudta leírni azt a szót, hogy magyar, ahogy senki más" - fűzte hozzá a főigazgató.

A kötet szerzőjével, Sal Endre íróval, újságíróval Ugron Zsolna, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója beszélgetett.

"Nagy tanulság, egyben fontos üzenet is Jókaitól a mai kor embere számára, hogy ő tudott a jelenben élni és megélte a szenvedélyeit. Egyszerre volt korszakos író, kertész, szenvedélyes párbajhős, amatőr csillagász, és még hosszasan sorolhatnánk mindazt, amiért lelkesedett" - emelte ki Sal Endre, aki szerint Jókainak a magyarság leginkább azt köszönheti, hogy segített abban, hogy 1848 után megmaradjunk, felépüljünk, és hogy rátaláljunk a könyvekre.

"Próbáltam egy olyan mozaikot összeállítani, ami aztán egy egységes képként tud megjelenni. Ebben a képben próbáltam megmutatni Jókai emberi kapcsolatait, köztük barátságát Petőfivel, illetve kapcsolatát az édesanyjával és az édesapjával - osztotta meg a jelenlévőkkel a könyv megírásakor kitűzött céljait a szerző, aki egyebek mellett arról is beszélt, hogy a mai fiataloknak is szerette volna megmutatni Jókai szenvedélyességét, elképesztő humorát, illetve műveinek páratlan nyelvi gazdagságát.

A könyvet ismertető sajtóanyag szerint a gazdagon illusztrált kötet "olyan történeteket mesél el Jókairól, amelyek többsége nem közismert, vagy az idők során feledésbe merült".

A benne található 33 írásból az olvasók megtudhatják például, hogy milyen volt Jókai kapcsolata az édesapjával, miért párbajozott más helyett, miért veszett össze Petőfi Sándorral, amit élete végéig bánt, miért döntött úgy, hogy megszakítja a kapcsolatot a nevelt lányával, Jókai Rózával és az is kiderül, hogy szerinte mit szeretett benne a nála 55 évvel fiatalabb második felesége, Nagy Bella.

"A 33 külön álló történet plasztikusan mutatja be Jókai Mór sokoldalúságát. Annak az embernek a titkait fürkészi, aki az 1848-as forradalom után több mint 50 éven át adott tartást, erkölcsöt és legfőképpen olvasnivalót a magyar embereknek" - írták a tájékoztatóban.

A kötetet többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai Mórral kapcsolatos gyűjteménye színesíti: a kötetben egyebek közt az íróról és a hozzá kapcsolódó személyes tárgyakról készült fotók is helyet kaptak.