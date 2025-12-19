Gyopárhalma különös felemelkedése

Aki pihenése színhelyéül Gyopárosfürdőt választja, az elsősorban nyilván az országszerte, sőt Európa szerte ismert és híres fürdő miatt teszi ezt. Az egykori apró veteményeseknek és gyümölcsösöknek helyet adó orosházi településrész története másfél évszázados. 1846-ban alapították, akkor Gyopárhalma volt a neve.

Az Orosházáról kikerült szegényebb, csak kisebb kerteket fenntartani tudó emberek laktak itt. A Gyopárosi-tó a 19. század közepén is sokaknak kedvezett, adott munkát: kendert áztattak, állataikat tisztogatták, mostak benne. Addig fürösztgették lovaikat a tóban, ami egyben azt is jelentette, hogy az emberek maguk is a vízben voltak, míg rájöttek arra, hogy a víz gyógyító hatású.

1869-ben egy orosházi orvos, László Elek indítványára elkezdték a fürdő építését, mely a stranddal együtt az 1880-as évekre már közismert, népszerű fürdőhellyé vált. Messzi földről is jöttek ide a gyógyulni, pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégek. A tó vizének már korabeli alaposabb vizsgálata is azt igazolta, amit a 1999-es gyógyvízzé nyilvánításkor a legkorszerűbb eszközökkel megállapítottak, nevezetesen: az alkáli hidrogén-karbonátos, magas metakovasav tartalmú víz jól gyógyítja a mozgásszervi, nőgyógyászati, urológiai, bőrgyógyászati és idegrendszeri betegségeket.

A 47 C fokos víz 670 méter mélységből kerül a felszínre. A gyopárosi fürdő termálvize 34 C-ra visszahűtve gyulladáscsökkentő, ha melegebb, az izmok görcsösségét oldja. Ám nemcsak folyékony alakban, hanem vízgőzként belélegezve légúti betegségeket is gyógyít, vagy kellemetlen bőrbetegségek: ekcéma vagy pikkelysömör kezelésére is bevált. A gyopárosi gyógyvíz a már eddig felsoroltakon kívül a porckorong és gerinckopást, ízületi kopásokat, ideg és ízületi gyulladásokat is enyhíti. Kitűnően bevált az agyi érbetegségek után kialakult izomgörcsök megszüntetését célzó kezelésekben, de segíthet a Parkinson-kórosokon is. A gyopárosi gyógyfürdőben nemcsak a gyógyvizes medence vagy a kádfürdő segít hozzá az egészség visszaszerzéséhez. Van itt súlyfürdő, szénsavas fürdőkezelés, víz alatti vízsugármasszázs és gyógytorna, továbbá csoportos gyógyúszás is.

A gyógyfürdő mellett az üdülőterület egyik legnépszerűbb része a húszhektáros parkerdő strandja. Van itt minden, ami a változatos időtöltést szolgálja. Lehet csónakázni vagy vízibiciklizni a tavon, az idősebbek a gyógy- és termálvizes medencében lazulhatnak el, az úszni vágyókat 50 méteres feszített víztükrű medence, a kicsiket pedig gyermek élménymedence várja. A parkfürdőben természetesen nemcsak a vízben szórakozhatnak, a klasszikus strandsportágak mindegyikének van itt terep: lehet strandkézilabdázni, strandröplabdázni és focizni is.

Akinek mindez nem elég az átmehet az alig néhány éve megépített élményfürdőbe. Itt minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb szórakozási formát. Három kültéri és négy beltéri medencével várják a fürdőzőket. Két óriáscsúszda, nyakzuhany, vízisün, gomba, fekvőmasszázs, rengeteg buzgár és gejzír szolgálja az ellazulást. Az úgynevezett sodró folyosóban pedig bárki hozzájuthat a szabadáramlás élményéhez. Ez utóbbi egyébként európai uniós előírás az élet más színterein is, a munkaerő szabad áramlása például ilyesféle élmény lehet – hogy ne hagyjunk ki valamiféle humoros közelítésmódot sem. Az emberek szeretnek áramlani, csak nem mindenki tudja, hogyan is kell, Gyopárosfürdő talán ehhez a tudáshoz is hozzásegít.