Kultúra
Gyopárhalma különös felemelkedése
Orosháza-Gyopárosfürdő 1.
Az Orosházáról kikerült szegényebb, csak kisebb kerteket fenntartani tudó emberek laktak itt. A Gyopárosi-tó a 19. század közepén is sokaknak kedvezett, adott munkát: kendert áztattak, állataikat tisztogatták, mostak benne. Addig fürösztgették lovaikat a tóban, ami egyben azt is jelentette, hogy az emberek maguk is a vízben voltak, míg rájöttek arra, hogy a víz gyógyító hatású.
1869-ben egy orosházi orvos, László Elek indítványára elkezdték a fürdő építését, mely a stranddal együtt az 1880-as évekre már közismert, népszerű fürdőhellyé vált. Messzi földről is jöttek ide a gyógyulni, pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégek. A tó vizének már korabeli alaposabb vizsgálata is azt igazolta, amit a 1999-es gyógyvízzé nyilvánításkor a legkorszerűbb eszközökkel megállapítottak, nevezetesen: az alkáli hidrogén-karbonátos, magas metakovasav tartalmú víz jól gyógyítja a mozgásszervi, nőgyógyászati, urológiai, bőrgyógyászati és idegrendszeri betegségeket.
A 47 C fokos víz 670 méter mélységből kerül a felszínre. A gyopárosi fürdő termálvize 34 C-ra visszahűtve gyulladáscsökkentő, ha melegebb, az izmok görcsösségét oldja. Ám nemcsak folyékony alakban, hanem vízgőzként belélegezve légúti betegségeket is gyógyít, vagy kellemetlen bőrbetegségek: ekcéma vagy pikkelysömör kezelésére is bevált. A gyopárosi gyógyvíz a már eddig felsoroltakon kívül a porckorong és gerinckopást, ízületi kopásokat, ideg és ízületi gyulladásokat is enyhíti. Kitűnően bevált az agyi érbetegségek után kialakult izomgörcsök megszüntetését célzó kezelésekben, de segíthet a Parkinson-kórosokon is. A gyopárosi gyógyfürdőben nemcsak a gyógyvizes medence vagy a kádfürdő segít hozzá az egészség visszaszerzéséhez. Van itt súlyfürdő, szénsavas fürdőkezelés, víz alatti vízsugármasszázs és gyógytorna, továbbá csoportos gyógyúszás is.
A gyógyfürdő mellett az üdülőterület egyik legnépszerűbb része a húszhektáros parkerdő strandja. Van itt minden, ami a változatos időtöltést szolgálja. Lehet csónakázni vagy vízibiciklizni a tavon, az idősebbek a gyógy- és termálvizes medencében lazulhatnak el, az úszni vágyókat 50 méteres feszített víztükrű medence, a kicsiket pedig gyermek élménymedence várja. A parkfürdőben természetesen nemcsak a vízben szórakozhatnak, a klasszikus strandsportágak mindegyikének van itt terep: lehet strandkézilabdázni, strandröplabdázni és focizni is.
Akinek mindez nem elég az átmehet az alig néhány éve megépített élményfürdőbe. Itt minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb szórakozási formát. Három kültéri és négy beltéri medencével várják a fürdőzőket. Két óriáscsúszda, nyakzuhany, vízisün, gomba, fekvőmasszázs, rengeteg buzgár és gejzír szolgálja az ellazulást. Az úgynevezett sodró folyosóban pedig bárki hozzájuthat a szabadáramlás élményéhez. Ez utóbbi egyébként európai uniós előírás az élet más színterein is, a munkaerő szabad áramlása például ilyesféle élmény lehet – hogy ne hagyjunk ki valamiféle humoros közelítésmódot sem. Az emberek szeretnek áramlani, csak nem mindenki tudja, hogyan is kell, Gyopárosfürdő talán ehhez a tudáshoz is hozzásegít.