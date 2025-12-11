Krasznahorkai László nevét viseli a természettudomány új csodája

Egy frissen azonosított lepkefaj a Pseudaletis krasznahorkai nevet kapta felfedezőjétől, Sáfián Szabolcstól – számolt be róla a Magyar Természettudományi Múzeum a Facebook-oldalán.

Sáfián a fajleírást a múzeum szakfolyóiratának november 10-én megjelent számában közölte. A publikáció időpontja tudatos választás volt: ezen a napon vette át Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat.

„A 2025-ös esztendő múzeumi évkönyvét a mai napon elektronikusan megjelenő tanulmánnyal zárjuk le. Ennek címe több, mint amit sugall. A felfedező és a lepkét leíró munkatársunk Sáfián Szabolcs az afrikai új fajt gyulai földijének, Krasznahorkai László-nak ajánlja, aki a mai napon veszi át a neki ítélt irodalmi Nobel-díjat”

– írják a posztban.

A múzeum bejegyzése kiemeli, hogy az író legújabb művében, A magyar nemzet biztonsága. Vadászat pillangóra című kötetben a muzeológia és a lepkészet rejtett világát igyekszik feltárni jellegzetes, monologizáló prózastílusában - számolt be róla a Mandiner.