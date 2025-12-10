2026. január 8., csütörtök

Előd

Krasznahorkai László átvette az irodalmi Nobel-díjat

Az író a díjat látnoki erejű életművéért kapta

MH/MTI
 2025. december 10. szerda. 18:03
Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerdán Stockholmban Krasznahorkai László.

Krasznahorkai László átvette az irodalmi Nobel-díjat
Krasznahorkai László író (k), mielőtt átveszi az életművével elnyert irodalmi Nobel-díjat a 2025-ös Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2025. december 10-én. Mellette balról az orvosi-élettani Nobel-díjas Szakagucsi Simon japán immunológus, jobbról a közgazdasági Nobel-emlékdíj kitüntetettje, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A tudományos élet és az irodalom legrangosabb nemzetközi kitüntetését a díjazottaknak XVI. Károly Gusztáv svéd király adta át a stockholmi hangversenyteremben rendezett díszes ceremónián.

Astrid Söderbergh Widding, a Nobel Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitóbeszédében az irodalmi Nobel-díjról szólva hangsúlyozta: „olyan írói pályát ismerünk el, amelyben a melankólia és az apokalipszis uralja a képet, de ahol a művészet és teremtés ereje, bármilyen felfoghatatlan is, még mindig túlléphet a sötét és erőszakos erőkön”.

Anders Olsson, az irodalmi Nobel-bizottság elnöke a magyar írót méltatva kiemelte: Krasznahorkai László nagysága íróként az, hogy sikeresen ötvözte az illúziómentes, az ember által létrehozott rendek törékenységén átlátó művészi személetet az irodalom erejébe vetett rendíthetetlen hittel.

Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat látnoki erejű életművéért kapta, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét.

