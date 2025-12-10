2026. január 8., csütörtök

Kultúra

Elhunyt Balázs Péter

MH
 2025. december 10. szerda. 11:11
Szerda reggel 82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. Balázs Péter tíz évig vezette a Szigligeti színházat, a társulat a közösségi oldalán számolt be a halálhírről.

Elhunyt Balázs Péter
82 éves korában elhunyt Balázs Péter
Fotó: Facebook/Szigligeti Színház

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter” – közölte szerda délelőtt a szolnoki Szigligeti Színház a közösségi oldalán. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész olyan filmekben lopta be magát a magyarok szívébe, mint például az Égigérő fű, a Szeleburdi család, vagy a Hyppolyt, de sokan legendás hangjáról ismerik, hiszen ő volt A nagy ho-ho-horgász, illetve a Reszkessetek, betörők! című film főgonoszának, Joe Pescinek szinkronhangja is.

Balázs Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat — összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát. AZ intézmény búcsúztatójában megjegyzi: az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált.

Hozzátették. Balázs Péter olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt.

„Színházunk saját halottjának tekinti. A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá! Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked!” – zárta bejegyzését a Szigligeti Színház.

