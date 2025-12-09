Kultúra
Rofusz Kinga az Astrid Lindgren Memorial Award jelöltje
Rofusz Kinga egyedüli magyar illusztrátorként szerepel a 2026-os jelöltek között. Kiválasztása különösen nagy megtiszteltetés, hiszen Magyarország rendkívül gazdag kimagasló tehetségű illusztrátorokban – közülük többen a METU oktatói. A nemzetközi szakmai bizottság döntése ismét megerősíti, hogy Rofusz Kinga művészi látásmódja, érzékenysége és szakmai pályája világszinten is figyelemreméltó.
A jelölés kapcsán Rofusz Kinga így nyilatkozott:
„Kettős érzés, mert egyszerre őszintén nagyon megtisztelő és nagyon örülök, hogy a jelöltek között lehetek, és ugyanakkor egészen hihetetlen is, amikor végigolvasom a névsort és azt látom, hogy csupa olyan szerző, illusztrátor, akiknek a könyveit féltve őrzöm és dédelgetem a könyvespolcomon.”
Kinga főállású oktatóként meghatározó tagja egyetemünk kreatív közösségének. Hallgatóink a mindennapi munkában részesülhetnek kivételes szaktudásából, művészi érzékenységéből, valamint a hagyományos grafikai technikák iránti elköteleződéséből. Tanítványai közül számos fiatal illusztrátor nyert rangos szakmai díjakat, ami jól mutatja pedagógiai munkájának erejét és hosszú távú hatását.
Az Astrid Lindgren Emlékdíjról
A svéd kormány által 2002-ben alapított Astrid Lindgren Memorial Award a gyermekirodalom egyik legjelentősebb nemzetközi díja. Astrid Lindgren örökségét – „A gyerekeknek joguk van nagyszerű történetekhez” – továbbvivő kitüntetés olyan alkotókat ismer el, akik meghatározó módon járulnak hozzá a fiatal olvasók kulturális és érzelmi fejlődéséhez.
A 2026-os jelölti listán 74 ország 263 alkotója szerepel, köztük írók, illusztrátorok, mesemondók és az olvasásnépszerűsítés kiemelkedő képviselői. A díj nyertesét 2026. április 14-én hirdetik ki.
A jelöltek teljes listája elérhető az ALMA hivatalos oldalán.
Rofusz Kingáról
Rofusz Kinga 1970-ben született Budapesten. Pályája az animációs film területén indult, majd a könyvillusztrációban és a bábszínházi látványtervezésben vált nemzetközileg is elismert alkotóvá. Művei számos rangos kiadónál jelentek meg, bábszínházi látványtervei több hazai és határon túli színház repertoárjában szerepeltek. Oktatóként korábban a Corvin Rajziskolában és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanított, 2025 februárja óta pedig a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója.
Művészi hitvallását a hagyományos, kézi technikák iránti mély tisztelet határozza meg. Több díjjal is elismerték, köztük kétszer az Év illusztrátora díjjal (2010, 2025), valamint a Bologna Children’s Book Fair Cross Media Award I. díjával (2023).
A Budapesti Metropolitan Egyetem közössége szívből gratulál Rofusz Kingának ehhez a rangos jelöléshez, és büszkén kíséri figyelemmel további művészi és pedagógiai munkásságát.