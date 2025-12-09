Rofusz Kinga az Astrid Lindgren Memorial Award jelöltje

A Budapesti Metropolitan Egyetem örömmel és nagy büszkeséggel jelenti be, hogy Rofusz Kinga, a METU Művészeti és Kreatívipari Kar oktatója jelölést kapott a világ egyik legrangosabb gyermekirodalmi kitüntetésére, az Astrid Lindgren Memorial Awardra (ALMA). A díj presztízse a gyermekirodalom és az illusztráció területén szinte az Oscar-jelölésével vethető össze; már önmagában a jelölés is kiemelkedő nemzetközi elismerést jelent -derült ki a lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményből.

Rofusz Kinga egyedüli magyar illusztrátorként szerepel a 2026-os jelöltek között. Kiválasztása különösen nagy megtiszteltetés, hiszen Magyarország rendkívül gazdag kimagasló tehetségű illusztrátorokban – közülük többen a METU oktatói. A nemzetközi szakmai bizottság döntése ismét megerősíti, hogy Rofusz Kinga művészi látásmódja, érzékenysége és szakmai pályája világszinten is figyelemreméltó.

A jelölés kapcsán Rofusz Kinga így nyilatkozott:

„Kettős érzés, mert egyszerre őszintén nagyon megtisztelő és nagyon örülök, hogy a jelöltek között lehetek, és ugyanakkor egészen hihetetlen is, amikor végigolvasom a névsort és azt látom, hogy csupa olyan szerző, illusztrátor, akiknek a könyveit féltve őrzöm és dédelgetem a könyvespolcomon.”

Kinga főállású oktatóként meghatározó tagja egyetemünk kreatív közösségének. Hallgatóink a mindennapi munkában részesülhetnek kivételes szaktudásából, művészi érzékenységéből, valamint a hagyományos grafikai technikák iránti elköteleződéséből. Tanítványai közül számos fiatal illusztrátor nyert rangos szakmai díjakat, ami jól mutatja pedagógiai munkájának erejét és hosszú távú hatását.

Az Astrid Lindgren Emlékdíjról

A svéd kormány által 2002-ben alapított Astrid Lindgren Memorial Award a gyermekirodalom egyik legjelentősebb nemzetközi díja. Astrid Lindgren örökségét – „A gyerekeknek joguk van nagyszerű történetekhez” – továbbvivő kitüntetés olyan alkotókat ismer el, akik meghatározó módon járulnak hozzá a fiatal olvasók kulturális és érzelmi fejlődéséhez.

A 2026-os jelölti listán 74 ország 263 alkotója szerepel, köztük írók, illusztrátorok, mesemondók és az olvasásnépszerűsítés kiemelkedő képviselői. A díj nyertesét 2026. április 14-én hirdetik ki.

A jelöltek teljes listája elérhető az ALMA hivatalos oldalán.