Megvan kik jönnek a Sziget fesztiválra

Mások mellett a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, SOMBR és Lewis Capaldi is fellép a jövő évi Sziget fesztiválon, amelyet 2026. augusztus 11-től 15-ig rendeznek.

Az újra magyar kézbe került Szigeten színesedik a program, bővül a műfaji skála, mind ízlésben, mind korosztályban ismét szélesebb rétegeket szeretnének megszólítani. Bár a zenekarok lekötésével az ismert okok miatt sokat csúsztak a szervezők, mégis mintegy negyven név van már a tarsolyban – szerepel az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben.

„Úgy tűnik, sikerült behoznunk a lemaradást. Kicsit tartottunk attól, hogy a kényszerű leállás alatt elcsábítják azokat a fellépőket, akikkel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, de úgy látszik, hogy a Sziget továbbra is olyan fontos hely a számukra, hogy sokan fenntartották nekünk a ceruzával beírt dátumot” – idézte Gerendai Károlyt, a Sziget régi-új tulajdonosát a kommüniké.

Az alapító elmondta: hosszú távú céljuk, hogy az erős zenei felhozatal mellett a nem zenei programok sokszínűsége, az unikális látványvilág és a nyaralásélményt erősítő, minőségi szolgáltatások is ide vonzzák a látogatókat. „Azzal tudtunk a kifejezetten erős nemzetközi fesztiválmezőnyben egy kis országból mégis kiemelkedni, hogy nem a megszokott modellt kínáltuk, hanem hogy mások, színesebbek és élménydúsabbak vagyunk, mint a többiek. Ezt szeretnénk újra megerősíteni”.

A most bejelentett első sztárfellépők közül kiemelkedik a Twenty One Pilots, amely visszatér a fesztivál nagyszínpadára, és új anyagát is be fogja mutatni. A listán ott van a Florence + The Machine, amely utoljára 2023-ban lépett fel a Szigeten, hatalmas érdeklődés mellett. Idén októberben – három év után – a csapat kiadta hatodik stúdióalbumát, amelyet lelkesen fogadott a nemzetközi kritikus szakma. A csapat szinte minden jelentős fesztiválon főzenekarként lép fel jövő nyáron. Szintén jön a Szigetre az idei év egyik nagy felfedezettje, SOMBR. Az énekest első albuma nyomán a jövő évi Grammy-díjátadóra is jelölték. Négy év után jön újra az óbudai fesztiválra Lewis Capaldi, aki betegsége miatt egy időre felhagyott a koncertezéssel, idén azonban újra színpadra állt.

Érkezik a Tomora, egy új zenei projekt, amely Tom Rowlands (Chemical Brothers) és a norvég énekesnő, Aurora közös munkája. Szintén a fellépők között lesz Dijon, az amerikai énekes-dalszerző, lemezproducer, színész és multiinstrumentalista, aki Justin Bieber legújabb lemezén is közreműködött. Az Underworld már húsz évvel ezelőtt nagy sikerrel játszott a Sziget nagyszínpadán: a himnuszszerű slágerekről ismert formáció évtizedek óta alakítja az elektronikus zene világát. Ugyancsak nagy visszatérő lesz az egyik leghíresebb skót rockzenekar, a Biffy Clyro.

A negyvenes listán szerepel még például Tash Sultana, Ashnikko, bbno$ vagy Paris Paloma is, a magyar előadók közül Sisi, az Elefánt, és a makrohang.

„Az elmúlt években többször érte az a kritika a fesztivált, hogy az erős nemzetközi sztárkínálat mellett kevesebb hangsúly jutott a népszerű hazai előadókra, ezért jövőre a Budapest Parkkal együttműködve már egy külön magyar színpad is lesz a Szigeten, a legnagyobb kedvencekkel” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

Bár a jövő évi Sziget arca még javában formálódik, határozott cél a látogatói korosztály szélesítése és a kulturális kínálat még színesebbé tétele. A tematikus negyedek – mint például a sikeres elektronikus zenei központ – mellett tovább bővül a tematikus programhelyszínek száma is, illetve a már bevált színpadok kínálatában újra hangsúlyosabb szerepet kapnak az olyan zenei műfajok, mint a rock vagy a világzene. Gerendai Károly előrevetítette, hogy visszatérnek a régi, korábban közkedvelt helyszínek, de feltűnnek újabbak is.