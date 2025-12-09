Adventi gyertyagyújtás lesz a Zeneakadémián

Zenés gyertyagyújtásra várják a látogatókat advent harmadik és negyedik vasárnapján este a Zeneakadémián.

Gyertyagyújtásra várják advent harmadik és negyedik vasárnapján este a Zeneakadémián az érdeklődőket

A Liszt Ferenc téri zenepalotában zajló ünnepségeken december 14-én és 21-én nemcsak a jegyvásárlók, hanem bárki részt vehet – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.

Advent harmadik vasárnapján a Zeneakadémia hallgatóiból alakult Trio Mikrokosmos délutáni hangversenyét követően 18 órától, advent negyedik vasárnapján pedig az esti hangverseny előtt, 18.30-tól növendékek minikoncertje várja az érdeklődőket a gyertyagyújtáson.

Az intézmény vezetőségének jelenlétében ezen a vasárnapon énekes, jövő héten pedig hangszeres produkcióval készülnek a hallgatók.

Az idén 150 éves Zeneakadémia a karácsonyi hangversenyek mellett decemberben kisebb koncertekkel egybekötött épületlátogatásokra is invitálja a nagyközönséget.