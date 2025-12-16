Ötmilliárd dolláros kártérítési per a BBC ellen

Ötmilliárd dollárra szóló kártérítési pert indított a BBC ellen Donald Trump amerikai elnök azon a címen, hogy a brit közszolgálati médiatársaság félrevezető változatban ismertette egyik beszédét. A Trump által követelt kártérítési összeg csaknem pontosan megfelel a BBC nagy-britanniai működésének finanszírozására beszedett egy teljes évi előfizetési díjnak.

Az amerikai elnök ráadásul további 5 milliárd dollárra is benyújtott egy külön keresetet a BBC ellen az amerikai kereskedelmi előírások megsértése címén, így a teljes perösszeg potenciálisan elérheti a tízmilliárd dollárt.

Keddi brit médiabeszámolók szerint Trump azzal indokolta a Floridában indított jogi eljárást, hogy a BBC "szándékosan, rosszakaratú és csalárd módon" szerkesztette meg a szóban forgó beszédet, és így hamis benyomás keletkezett a beszéd tartalmáról.

Az ügy előzményeként az utóbbi hetekben kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét.

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án, az elnök beszédének napján megrohamozta Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat. Ez a rész azonban kimaradt a Panorama-műsorból, viszont bekerült egy 54 perccel későbbi, más összefüggésben elhangzott kijelentés, amelyben Trump "harcra" szólította fel híveit.

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője az ügy kipattanása után bejelentette lemondását, és a BBC hivatalosan elismerte, hogy a beszéd szerkesztésének módja miatt az a valótlan benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának november végi meghallgatásán elnézést kért a történtekért, és ezt az amerikai elnöknek írt személyes levelében külön is megtette.

Shah ugyanakkor megalapozatlannak nevezte azokat a rágalmazási vádakat, amelyeket az amerikai elnök fogalmazott meg a médiatársasággal szemben, és vitatta a Trump által már akkor kilátásba helyezett kártérítési eljárás jogi megalapozottságát.

A BBC elnöke közölte, hogy a médiatársaság "elszántan szembeszáll" ezekkel a vádakkal, ha valóban bírósági eljárás indulna a cég ellen.