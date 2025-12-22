Külföld
Oroszország teljes mértékben elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett
Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott produktív és konstruktív megbeszéléseket folytatott Trump elnök ukrajnai béketervének előmozdítása részeként
Dmitriev a múlt hétvégén két tárgyalási fordulót folytatott Miamiban Witkoff-fal és az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel.
Peszkov, az elnöki sajtótitkár szerint az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője várhatóan információkat kap Washington ukránokkal és európaiakkal folytatott kapcsolatairól. Az eredményeket ezután jelenti Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető Dmitrijeven keresztül nem közölt semmit az amerikaiakkal.
Az előzmények részeként december elején Vlagyimir Putyin fogadta Witkoffot és Kushnert a Kremlben. A két fél körülbelül öt órán át vitatta meg a békekezdeményezés lényegét, de nem sikerült kompromisszumra jutniuk.