Oroszország nem diplomáciai úton fog reagálni az ukrán drónok által Vlagyimir Putyin elnök állami rezidenciája ellen elkövetett sikertelen támadásra – idézte Marija Zaharovát az Orosz Hírek .

Korábban Szergej Lavrov külügyminiszter kijelentette, hogy december 28-29-én éjjel „a kijevi rezsim 91 darab nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgéppel terrortámadást indított az Orosz Föderáció elnökének novgorodi régióban található állami rezidenciája ellen”.

Megjegyezte, hogy mind a 91 drón elfogásra került, és nem jelentettek áldozatokat vagy anyagi károkat.

Lavrov megjegyezte, hogy bár Moszkva továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által közvetített békefolyamat mellett, „Oroszország tárgyalási pozíciója felülvizsgálatra kerül” Ukrajna „meggondolatlan cselekedetei” fényében.

„A megtorló csapások célpontjai és azok orosz fegyveres erők általi végrehajtásának időpontja már meghatározásra került” – figyelmeztetett a miniszter.

„A válasz nem diplomáciai lesz. Ne tápláljanak reményeket” – mondta Zaharova hétfőn késő este az orosz médiának, és példátlannak nevezte a támadási kísérletet.

„A támadás példátlansága abban rejlik, hogy az Egyesült Államokban folyó tárgyalások alatt hajtották végre… Pont abban a pillanatban, amikor a terveket vitatják meg, ez a – bocsássanak meg – véres, veszett, terrorista söpredék aláássa a béke erőfeszítéseket.”

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója az orosz médiának elmondta, hogy hétfőn egy telefonbeszélgetés során Donald Trump amerikai elnök azt mondta Putyinnak, hogy „megdöbbentette ez a hír, és felháborodását fejezte ki, mondván, hogy nem tudta volna elképzelni, hogy Kijev ilyen őrült lépéseket tegyen”.

Ahogy azt már mi is megírtuk, Volodimir Zelenszkij tagadta a támadást, és azt állította, hogy Moszkva csak ürügyet keres, hogy veszélyeztesse az Egyesült Államok és Ukrajna által elért „előrelépést”, és támadást indítson a kijevi kormányzati negyed ellen.